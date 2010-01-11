Milli futbolcunun eşi kocasını savcılığa şikayet etti

T24 - Trabzonsporlu futbolcu Umut Bulut’un eşi Esma Bulut, kocasının kendisini dövdüğü, boğazını sıktığı ve saçından tutarak sürüklediği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.





Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat eden Esma Bulut’un (26), 7 Ocak 2010’da, babası "Süleyman" ile Çanakkale’den Yıldızlı beldesi Sahilyolu Caddesi’nde oturduğu siteye geldiğini, ancak eşinin, babasını içeri almadığını söylediği belirtildi.

















Eve girdiklerinde, eşi Umut Bulut’un kendisine dövdüğünü, boğazını sıktığını ve saçından tutarak, yatak odasından salona kadar kendisini sürüklediğini öne süren Esma Bulut’un, bağırması üzerine komşularının gelmesiyle kurtulduğunu anlattığı ifade edildi.



Komşularının, Umut Bulut’un futbolcu olduğunu öğrenince polise haber vermekten vazgeçtiğini belirttiği öğrenilen Esma Bulut’un, "can güvenliği olmadığı için evine dönemediğini" savunarak, eşi hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını istediği kaydedildi.



Konuya ilişkin darp raporu da alan Esma Bulut’un, 2 yıl önce evlendiği eşiyle aralarında geçimsizlik olduğu ve olay sonrası babasıyla memleketi olan Çanakkale’ye döndüğü ileri sürüldü.