Milli futbolcu Salih Özcan'a Borussia Dortmund kancası

Köln'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takıma davet edilen Salih Özcan için transfer iddiaları ortaya atılmaya başlandı.

Alman basınında yer alan haberlere göre Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund milli futbolcuyu kadrosuna dahil etmek istiyor. Köln ile 2023 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Salih Özcan'a Dortmund dışında Avrupa'nın diğer büyük liglerinden de ilgi olduğu öğrenildi.

Salih Özcan'ın da Köln'ün ardından kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir takımda devam etmek istediği biliniyor. Salih Özcan ise transfer söylentileri için şimdilik takımının başarısından başka bir şey düşünmediğini ifade etti. Köln ile 1 yıllık daha sözleşmesi olduğunu belirten milli futbolcu, şu andaki önceliğinin takımının başarısı olduğunu dile getirdi.

Milli futbolcu hakkında çıkan transfer haberlerinin ardından Alman basını Köln'ün bu sabah gerçekleştirdiği antrenmana büyük ilgi gösterdi. (DHA)