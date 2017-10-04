T24 LogoT24 Logo
Spor

Milli futbolcu Emre Mor'un acı günü

20 yaşındaki futbolcu, cenazenin toprağa verilmesinin ardından taziyeleri kabul etti

04 Ekim 2017 18:28

İspanya La Liga'da Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor'un vefat eden dedesi Hüseyin Mor'un cenazesi toprağa verildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre Hüseyin Mor için Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki Orta Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Emre Mor'un yanı sıra babası Ersoy Mor, kardeşi Hüseyin Mor ile ailenin akrabaları ve yakınları katıldı.

Hüseyin Mor'un cenazesi, Tatar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emre Mor, daha sonra taziyeleri kabul etti.

Emre Mor'un 69 yaşındaki dedesi Hüseyin Mor, kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 Ekim Pazartesi günü yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER

Emre Mordedevefatacı günü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24