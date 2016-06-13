Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın eşi: Erdoğan'a 4 çocuk istiyorum dedi, beni kürtaj olmadığım için dövdü!

Milli futbolcu Burak Yılmaz’a şiddet gördüğü şikâyetiyle boşanma davası açan İstem Yılmaz, "Düğün günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşimi telefonla arayarak 3 çocuk yapmamızı istedi. Eşim de ‘Ben 4 çocuk istiyorum’ dedi. Ancak ikinci çocuğa hamile kaldıktan sonra hamileliğimi sonlandırmam için baskı uyguladı. Baskılara direnip çocuğumu aldırmadım. Hamileyken eşimden dayak yedim" iddiasında bulundu.

İstem Yılmaz, mayıs ayında Bakırköy Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı. Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre; şubat ayında Galatasaray'dan Çin’in Beijing Guoan kulübüne 28 milyon liraya transfer olan Burak Yılmaz’dan Nazlı adlı bir kızları bulunan ve ikinci çocuğuna hamile olan İstem Yılmaz, 11 sayfalık dilekçesinde bazı iddialarda bulundu.

"Evlilik sözleşmesi imzalattı"

2006’da tanıştıklarını, 2009’da evlenme kararı aldıklarını ancak kına gecesinde Burak Yılmaz’ın sebep olduğu tartışma nedeniyle nikâhın iptal olduğunu anlatan İstem Yılmaz’ın dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“İki kez daha barışıp ayrıldıktan sonra 2014’te evlendik. Nazlı isminde bir kızımız oldu. Ağustosta bir kızımız daha dünyaya gelecek. Eşim hatalarını kabul edip ilişki terapistine gidince evlenmeye yeniden karar verdim. Eşim evlendikten sonra ise verdiği sözleri unutup beni aşağılamaya başladı. Evlilik sözleşmesi teklif etti, imzaladım. Yine de kendisiyle parası için evlendiğim şeklinde ağır ithamlarda bulundu. Ekonomik şiddet uygulayıp kredi kartlarımı iptal ettirdi, aracımı sattı.

"Çocuğu aldırmak istedi"

Düğün günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşimi telefonla arayarak 3 çocuk yapmamızı istedi. Eşim de ‘Ben 4 çocuk istiyorum’ dedi. Ancak ikinci çocuğa hamile kaldıktan sonra hamileliğimi sonlandırmam için baskı uyguladı. Baskılara direnip çocuğumu aldırmadım. Hamileyken eşimden dayak yedim. Evden çıkmasını fırsat bilip, Pekin’deki Türk Konsolosluğu’nu arayarak yardım istedim. Görevlilerin yardımıyla hastanede tedavi gördüm.”

Hastane tarafından verilen raporu da mahkemeye sunan İstem Yılmaz, tedavinin ardından yine konsolosluk görevlilerinin yardımıyla eşinden gizlice kaçarak Türkiye’ye geldiğini belirtti.

İstem Yılmaz, vücudunda oluşan darp izlerini gösteren fotoğrafları ve Burak Yılmaz ile annesinden gelen psikolojik ve fiziksel şiddeti ispat eden mesaj kayıtlarını daha sonra mahkemeye sunacağını belirtti.

12 milyon lira tazminat istedi

İstem Yılmaz, kızı ve doğacak bebeklerinin velayetini talep etti. Ayrıca Bakırköy Şenlikköy’deki müşterek konutun da kendisi ve çocuklarına tahsisini isteyen Yılmaz, kocasından toplam 12 milyon TL tazminat talebinde bulundu.



