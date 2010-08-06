-MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADROSU AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 06.08.2010 - (A) Milli Futbol Takımı'nın Romanya ile yapacağı özel maçın aday kadrosu açıklandı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 11 Ağustos Çarşamba günü saat 21.15'de başlayacak özel maçın aday kadrosuna çağrılan oyuncular şunlar: Kaleciler: Volkan Demirel (Fenerbahçe), Hakan Arıkan (Beşiktaş), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor) Savunma Oyuncuları: Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Sabri Sarıoğlu, Gökhan Zan, Servet Çetin, Hakan Kadir Balta (Galatasaray), İbrahim Kaş (Getafe), İsmail Köybaşı (Beşiktaş) Orta Saha Oyuncuları: Mehmet Aurelio (Real Betis), Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu, Kazım Kazım (Fenerbahçe), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Hamit Altıntop (Bayern Münih), Arda Turan (Galatasaray), Ozan İpek (Bursaspor) Hücum Oyuncuları: Mevlüt Erdinç (PSG), Halil Altıntop (Eintracht Frankfurt), Tuncay Şanlı (Stoke City), Sercan Yıldırım (Bursaspor), Nihat Kahveci (Beşiktaş) -İSTANBUL'DA TOPLANACAKLAR- (A) Milli Futbol Takımı, 11 Ağustos Çarşamba günü Romanya ile yapacağı özel maç için 8 Ağustos Pazar günü saat 17.00'den itibaren İstanbul Swissotel'de toplanmaya başlayacak. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk antrenmanını 9 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00'da BJK İnönü Stadı'nda yapacak (A) Milli Takım'ın bu çalışması, basın mensuplarına 30 dakika süreyle açık olacak. (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, 10 Ağustos Salı günü saat 15.00'te Swissotel'de basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıya, Hollandalı teknik adamın yanı sıra iki de futbolcu katılacak. Milli Takım, salı günü Ali Sami Yen Stadı'nda saat 19.00'da yapacağı idman ile Romanya maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Medya mensupları, bu antrenmanın ilk 30 dakikasını izleyebilecek. 11 Ağustos Çarşamba akşamı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak Türkiye-Romanya karşılaşması saat 21.15'te başlayacak ve Kanaltürk'ten naklen yayınlanacak. Türkiye-Romanya özel maçını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek. Mazic'in yardımcılıklarını Igor Radojcic ve Nikola Tomicic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.