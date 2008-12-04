'Milli enişte' Lagendijk İstanbul'a yerleşecek

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Haziran 2009 seçimlerinde tekrar aday olmayacağını açıklayan Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eşbaşkanı ve gazeteci Nevin Sungur'un eşi Joost Lagendijk, gelecek yıl "fantastik şehir" olarak tanımladığı İstanbul'a yerleşme kararı aldı.



Lagendijk, Brüksel'de politikaya veda ederek Sabancı Üniversitesi'nde AB dersleri vereceğini ve üniversiteye bağlı İstanbul Politikalar Merkezi'nde kıdemli danışmanlık yapacağını duyurdu.



2 yıl önce gazeteci Nevin Sungur'la evlenmesinin ardından "milli enişte" olarak çağrılmaya başlanan Yeşiller grubundan Hollandalı AP Üyesi Lagendijk, AB'nin genişlemesi ve Türkiye konularında çalışmaya devam edeceğini bildirdi.



1998'de AP'ye seçilen Lagendijk, 6 yıl önce Türkiye-AB KPK Eşbaşkanlığı görevini üstlendi. Joost Lagendijk, 2005'ten bu yana AP'nin Kosova raportörlüğünü de yapıyor.