T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Milli enişte' Lagendijk İstanbul'a yerleşecek

Gazeteci Nevin Sungur ile evli olduğu için 'milli enişte' diye de anılan AB yetkilisi Joost Lagendijk İstanbul'a yerleşecek

04 Aralık 2008 02:00

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Haziran 2009 seçimlerinde tekrar aday olmayacağını açıklayan Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eşbaşkanı ve gazeteci Nevin Sungur'un eşi Joost Lagendijk, gelecek yıl "fantastik şehir" olarak tanımladığı İstanbul'a yerleşme kararı aldı.

Lagendijk, Brüksel'de politikaya veda ederek Sabancı Üniversitesi'nde AB dersleri vereceğini ve üniversiteye bağlı İstanbul Politikalar Merkezi'nde kıdemli danışmanlık yapacağını duyurdu.

2 yıl önce gazeteci Nevin Sungur'la evlenmesinin ardından "milli enişte" olarak çağrılmaya başlanan Yeşiller grubundan Hollandalı AP Üyesi Lagendijk, AB'nin genişlemesi ve Türkiye konularında çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

1998'de AP'ye seçilen Lagendijk, 6 yıl önce Türkiye-AB KPK Eşbaşkanlığı görevini üstlendi. Joost Lagendijk, 2005'ten bu yana AP'nin Kosova raportörlüğünü de yapıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24