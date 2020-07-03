Milli Emlak’a operasyon: Şube müdürü ile 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul polisi, Milli Emlak Müdürlüğü'ne kaçakçılıktan el koyulan malların piyasa sürüldüğü gerekçesiyle operasyon düzenledi. Şube müdürü ile birlikte 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıktan el koyulan malların bir suç çetesi tarafından piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, sabahın erken saatlerde Milli Emlak İl Müdürlüğü'ne operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, bir Milli Emlak çalışanı ve 11 taşeron firma görevlisi olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'resmi belgede sahtecilik', 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' ile 'örgüte üye olmak' suçlamalarıyla yakalandıkları belirtildi.

Şüphelilerin güvenlik birimlerince ele geçirilen ve imha edilmesi için Milli Emlak’a teslim ettiği akaryakıt, cep telefonu, saat gibi kaçak ürünleri bazı firmalara sattıkları öne sürüldü. Operasyon kapsamında Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nca Yediemin hizmeti veren üç depoya düzenlenen baskınlarda 2 tabanca ve 24 mermi ele geçirilirken, operasyonun ise hala devam ettiği bildirildi.(Ajanslar)

Milli Emlak Müdürlüğü nedir?

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan bir genel müdürlüktür. Asli görevi hazineye ait taşınmazların yönetimini sağlamaktır.

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