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Milli eğitimin okullara gönderdiği iddia edilen yazıdan: Öğrenciler, Nihat Hatipoğlu'na soru sorsun!

Söz konusu yazının ATV'nin üsteği üzerine gönderildiği iddia edildi

13 Şubat 2018 14:01

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki okullara gönderdiği bir yazıda, ATV'de yayınlanan Nihat Hatipoğlu "Sorularınızı Cevaplıyor" adlı programa öğrencilerin telefonla bağlanmasını ve öğrencilerden dini sorular sormasını istediği iddia edildi. Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu talebinin ATV'den gelen istek üzerine olduğu belirtildi.

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre, Pendik Süreyya Paşa İlkokulu ve Kartal Şehit Şükrü Bayrakçı İlkokuluna, ATV'deki "Sorularınızı Cevaplıyor" adlı dini programa katılım çağrısının yapıldığına dair resmi bir yazı gönderildiği iddia edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ali Rıza Aka imzasıyla ilçedeki okullara gönderildiği iddia edilen yazı da şu ifadeler yer aldı:

“ATV ekranlarında yayınlanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu "Sorularınızı Cevaplıyor" adlı programda Resmi/Özel okullarla canlı bağlantı kurup öğrencilerin din ve islam üzerine sorularını canlı yayında cevaplama isteği ile ilgili İlgi (a) sayılı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısı ile ilgi (b) sayılı e-posta ve ilgi (c) sayılı Valilik Oluru ekte gönderilmiştir. Bilgi ve gereğini rica ederim.”

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