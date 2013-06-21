Milli Eğitim'den okullara Gezi Parkı yoklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı Gezi parkı eylemlerine katılan öğretmen ve eğitim yöneticilerini tespit etmek için Türkiye genelindeki il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi. Gönderilen yazıdan, “Eylemlere katılan eğitim çalışanları ve öğretmenlerin isimlerinin bakanlığa bildirilmesi” istendi.

Esra Kaya'nın hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, Bakanlık il milli eğitim müdürlüklerinden gelen isimleri tek tek tespit ettikten sonra öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının savunmalarını alıp, haklarında soruşturma başlatabilecek. Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir, Bakanlığın il milli eğitim müdürlüklerine böyle bir yazı gönderildiğini doğrulayarak, “Bakanlık sindirme ve korkutma politikası uyguluyor” dedi. Demir, şunları söyledi:

Demir: Kınıyoruz

“Bu öğretmenlerin en demokratik hakkı. Devlet memurları kırıp, dökmedikleri sürece her türlü yolla, demokratik taleplerini dile getirebilir. Kaldı ki sendikaların almış olduğu bir eylem kararı vardı. Eğitim-İş üyeleri olarak bizler de alanlardaydık. Bu bizim en demokratik hakkımız. Sindirme ve korkutma var. Hak arayanların üzerine gidiliyor. Bu çok yanlış. Bakanlık soruşturma başlatacaksa önce orantısız güç kullandıran İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü hakkında soruşturma başlatılsın. Başbakan İçişleri Bakanı’nı görevden alsın. Bakanlığın bu kararını kınıyoruz. Asla geri adım atmayacağız. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz.”