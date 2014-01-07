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8 ilin Milli Eğitim Müdürü görevinden alındı

Görevden alma furyası Milli Eğitim Bakanlığı'na da sıçradı, 8 ilin Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

07 Ocak 2014 21:07

17 Aralık'ta başlayan rüşvet ve yolsuzluk idddiaları ile ilgili operasyon sonrasında yaşanılan görevden almalar son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda gerçekleşti. Balıkesir, Gaziantep, Yalova, Rize, Samsun, Trabzon, Bolu ve Van Milli Eğitim Müdürleri görevden alındı. Van’a Kıyasettin Kırtekin atanırken diğer illere henüz atama yapılmadı.

Radikal gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, atama furyası Milli Eğitim'e de sıçradı. Türkiye genelinde 8 ilin Milli Eğitim Müdürü görevden alındı. Milli Eğitim’de il ve ilçelerde görevden alma ve görev değişikliklerinin süreceği belirtiliyor. Şu ana kadar Balıkesir, Gaziantep, Yalova, Rize, Samsun, Tarbzon, Bolu ve Van Milli Eğitim Müdürleri görevlerinden alındı. Öte yandan Kırşehir Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz’in yerine geçtiğimiz ay Osman Elmalı atanmıştı.

Balıkesir’de Milli Eğitim Müdürleri Sabri Caner, Rize’de Saffet Yıldırım, Trabzon’da Tamer Kırbaç, Samsun’da Mustafa Cora, Gaziantep’te Ekrem Serin, Bolu’da Recep Alpdoğan görevden alındı.

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