Milli Eğitim'de 1498 ihraç kararının 621'i cinsel suçlardan

Eğitim-öğretim niteliğini düşürdüğü ve çocuklara yönelik istismar vakalarının artmasına neden olduğu iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı hakkında verdiği gensoru önergesi AKP'lilerin oylarıyla reddedildi. Bakan Avcı, gen soru önergesine verdiği yanıtta 2001 Ocak - 2016 Mart ayı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'na gelen 1498 ihraç kararının 621'nin cinsel suçlar kapsamında değerlendirildiğini de söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, önerge sahiplerinden CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, “Kusura bakmayın ama dün Karaman’da yaşadıklarımızdan sonra yüce Meclis’te ‘Aslında, hepiniz oradaydınız’ diye haykırmak geliyor içimden. Sadece bizler ağlamadık, bu çocuklar için yer ağladı, gök ağladı” dedi.

Eleştirilere yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı şunları söyledi: "Bahse konu olay 7 Mart’ta il müdürlüğüne gelmiş, aynı gün hem soruşturma açmışız hem de savcılığa suç duyurusunda bulunmuşuz. 24 Mart’ta ihraç kararını vermişiz. 2001 Ocak-Mart 2016 tarihi arasında devlet memurluğundan çıkarma talebiyle 2 bin 494 dosya gelmiş. 1498 ihraç kararının yüzde 7’si hırsızlık, yüzde 13’ü devamsızlık, yüzde 41’i cinsel suçlar, yüzde 22’si zimmet, yüzde 6’sı siyasi suçlar. 2015 yılında 127 ihraç kararı verilmiş. Bunların 70’i, yani yüzde 55’i cinsel suçlarla ilgili. Ortalama olarak 1498 ihraç kararında 621’i yüzde 41’i cinsel suçlar kapsamında. Son dönemde cinsel suçların medyada çok sık yer alması sebebiyle bu suça yönelimin arttığı anlamına gelmiyor. 15 yılda cinsel suç sebebiyle en fazla karar verilen yıl 2011.”