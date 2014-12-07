Milli Eğitim Şûrası'nda neler konuşuldu? Neler değişecek?

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın başkanlığında gerçekleşen 19. Milli Eğitim Şurası’nda, din dersinin 1. sınıftan itibaren öğretilmesi, turizm liselerinde alkollü içki servisi dersinin kaldırılması, anaokullarında okutulan masalların değiştirilmesine kadar MEB’in 4 yılın eğitim politikalarını şekillendirecek çok sayıda tartışmalı karar çıktı.

Şûrada benimsenen kararlara göre anaokullarında verilecek “değerler eğitimi” kapsamında, 36-72 aylık çocuklara okulda, “Allah kavramı ve Allah sevgisi” anlatılacak, “cennet ve cehennem kavramları” öğretilecek. İlkokul 4. sınıfta başlayan zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1., 2. ve 3. sınıflara da getirilecek. MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün karşı bir önerge ile 1. sınıfta din dersine itiraz etmesine rağmen, karar genel kuruldan geçti. 4+4+4 sistemi ile hafız olmak isteyen ortaokul öğrencilerine tanınan okuldan 1 yıl muafiyet hakkı da 2 yıla çıkıyor. Fen ve sosyal dersleri ilkokul 4. sınıftan itibaren programa eşit şekilde dağıtılacak.

Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerindeki derslerde ve stajlarda alkollü içki yapımı ve servisi de yasaklanıyor. Osmanlıca, tüm liselerde seçmeli, Anadolu imam hatip liselerinde ise zorunlu ders olacak.

19. Milli Eğitim Şûrası, eğitim politikalarıyla ilgili tartışma yaratan önerileri tartıştığı beş günlük maratonun ardından dün çok önemli bazı “tavsiye kararları” alalarak sona erdi.

Ayşegül Kahvecioğlu’nun Milliyet’te yer alan haberine göre, Şûra genel kurulunda uzun tartışmaların ardından oylanarak, kabul edilen ve MEB’in önümüzdeki 4 yıl içinde hayata geçirmesi beklenen kararlar şöyle:

İşte benimsenen öneriler

- Anaokullarında “değerler eğitimi” verilecek. Bu kapsamda, 36-72 aylık çocuklara okulda, “Allah kavramı ve Allah sevgisi” kazandırılacak, “cennet ve cehennem kavramları” öğretilecek.

- Okul öncesinde tekli öğretime geçilecek.

- Okul öncesi ve ilkokulda kullanılan eğitim aracı metinlerde Anadolu ve İslam kültürüne ait masal, hikaye, şiirlere yer verilecek.

Bakanlığın talebine ret

- Mevcut durumda ilkokul 4. sınıfta başlayan zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1., 2. ve 3. sınıflara da getirilecek. Avcı, “Din dersini ilkokullar için tartışmak bana doğru gelmiyor” demişti. Eğitim Sen’li üyeler “Din dersinin ilkokullara da alınması eğitim bilimlerine yapılmış bir darbedir” deyince salonda uğultu oldu. MEB, ilkokul 1. sınıfta zorunlu din dersinin okutulması önergesine karşı önerge ile itiraz etti. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü dersin sadece 2. ve 3. sınıflarda okutulmasını istedi. Ancak bakanlığın talebi reddedildi.

- İlkokullarda haftalık ders saati, 25’i zorunlu, 5’i serbest etkinlik olmak üzere 30 saat olacak. Serbest etkinliğin içeriğine veli talebiyle okul müdürü karar verecek.

- İlkokulda Trafik Güvenliği dersi kaldırılarak Hayat Bilgisi dersine yedirilecek.

- Üstün yetenekli öğrenciler için anaokulundan itibaren yeni müfredat hazırlanacak.

Kutlu doğum haftası kutlama oluyor

- Kutlu Doğum Haftası ve Aşure günü, Belirli Günler ve Haftalar kapsamına alınacak; okullarda kutlanması zorunlu hale getirilecek. Ancak öneride yer aldığı halde Alevilerin kutsal saydığı Muharrem ayının kapsamdan çıkarıldı.

- 4+4+4 sistemi ile hafız olmak isteyen ortaokul öğrencilerine tanınan okuldan 1 yıl muafiyet hakkı, 2 yıla çıkarılacak.

- Fen Bilimleri dersinin adı Fen Bilgisi olarak değiştirilecek. Fen ve Sosyal dersleri ilkokul 4. sınıftan itibaren programa eşit şekilde dağıtılacak.

İnsan Hakları kalkıyor

- İlkokul 4. sınıfta 2 saat görülen İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi kaldırılacak; konuları Sosyal Bilgiler dersinde verilecek.

- Taşımalı eğitimde dersleri erken biten ilkokul öğrencileri için etüt saati konulacak.

- Ortaokullarda Türk musikisi makamsal sistemi, Türk musiki sazıyla öğretilecek.

- Ortaokullarda okutulan T.C. İnkılap Tarihi Atatürkçülük dersi programı gözden geçirilecek, güncel anlayışlar ve yöntemler doğrultusunda yeniden yazılacak.

Alkollü içki tartışması

- Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinin öğretim programları ve ders çizelgelerinden, “alkollü içki ve kokteyl hazırlama” dersi kaldırılacak. Öğrencilerin tesislerde alkollü içki servisi yapılan ya da alkollü içki hazırlanan bölümlerde staj yapmaları yasaklanacak.

Zorunlu din dersi 2 saat

- Liselerde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1 saatten, 2 saate çıkarılacak.

- Liselerde sağlık ve trafik dersi kaldırılacak.

- “Görsel Sanatlar” dersinde hat, ebru, tezhib ve minyatür öğretilecek.

- Yeni eğitim fakültesi açılamayacak.

- Öğretmenlere her 4 yılda bir yıl yıpranma payı verilecek.

- Rotasyon kaldırılacak. Ek gösterge 3 bin 600 TL’ye çıkartılacak.

- Öğretmenliğe akademik, sosyal, psikolojik açıdan uygun olmayan öğrencilere diğer fakültelere geçiş imkanları sunulacak.

MEB-Emniyet işbirliği

- Bütün okullarda güvenlik görevlisi ve sağlık personeli görevlendirilecek.

- Okul giriş ve çıkış saatlerinde gönüllü trafik denetmeleri görevlendirilecek.

- Okul giriş-çıkış sayıları azaltılarak, ziyaretçi kartı, kapılara x-ray, kamera, Duman sensörü, metal dedektör gibi önlemlerle öğrencilerin istenmeyen araç gereç ve suç aleti getirmeleri önlenecek.

- Güvenlik konularında emniyet güçlerinden yardım alınacak.

Alevilik görüşülmedi

Komisyonlarda kabul edilen tekliflerin çoğu, genel kuruldan geçerken, uzun tartışmalara yol açan kısmen ya da tamamen reddedilen öneriler ise şöyle:

- Osmanlıca’nın liselerde zorunlu olması teklif edildiği halde genel kurul oylamasında Osmanlıca’nın yalnızca Anadolu imam hatip liselerinde zorunlu olması, diğer liselerde seçmeli olarak okutulmasına karar verildi.

- Aleviliğin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatındaki yerinin yeniden gözden geçirilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi dahi kabul edilmedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “seçmeli Alevilik dersi doğru bir taleptir” açıklamasına rağmen bu konu da şûrada hiç gündeme gelmedi.

- Komisyon çalışmaları sırasında sık sık gündeme getirilen karma eğitim mecburiyetine son verilmesine ilişkin önergeler de genel kurulda gündeme gelmedi.

- Kurulda bir velinin önerisiyle “sendikal faaliyetlerin okul ve ders dışında öğrencileri tehdit etmeyecek şekilde yerine getirilmesi” yönündeki madde kabul edildi. Bunun üzerine Eğitim-Senyöneticileri salonu terk etti. Tartışmaların ardından metinden “okul ve ders saatleri” kısmı çıkartıldı. Bakan Avcı, Eğitim-Sen’cileri salona davet etti ama sendikacılar çağrıya olumlu yanıt vermedi.

Notlar

- Şûrada alınan 179 tavsiye kararı, Bakan Avcı başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurul’da oylandı.

- Toplantıya, akademisyenler, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, bakanlık bürokratları olmak üzere yaklaşık 600 kişi katıldı.

- Şûrada bu yıl ilk kez öğrencilere oy kullanma hakkı verildi.

- Okullara suç oranlarına göre renkli bayrak verilmesi önerisinden vazgeçildi.