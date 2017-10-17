'Milli Eğitim ocakbaşı': Validebağ'da kebapçı değil, eğitim istiyoruz!

Maliye Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen Validebağ Korusu’ndaki atölye binası restoran olarak kullanılacak. Validebağ Gönüllüleri olaya tepki göstererek açıklama yaptı. Gönüllüler yaptığı açıklamada, "Hazırlanan mutfağa kömür ateşi yakılacak şekilde ocakbaşı düzeneği kurulmuştur" ifadesi kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Validebağ Korusu içinde eskiden hastane atölyesi olarak kullanılan binaların restoran olacağı ortaya çıktı. Koruma kuruluna giden projede, atölye, restoran olarak görünüyor. Validebağ Gönüllüleri ise bir dönem verem hastalarının dinlenme bölümü olarak kullanılan atölye binalarının kültür sanat merkezi olması için başvuruda bulunmuştu.

"Kebapçı değil, eğitim"

Validebağ Gönüllüleri’nin yaptığı açıklamada, binanın Maliye Bakanlığı tarafından 2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edildiği belirtilerek, “Binalar 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından restore edileceği gerekçesiyle yıkıldı ve aslına uygun olmayan yeni bir yapı yapıldı. Validebağ Gönüllüleri olarak bu binanın mezbelelik görüntüden kurtulmasına olumlu bakmakla birlikte ticari amaçla kullanılmasını onaylamıyoruz. Binaların kültür, sanat ve eğitim amacıyla kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Milli Eğitim’in asli görevi kebapçı işletmek değil, eğitimdir. Ayrıca hazırlanan mutfağa kömür ateşi yakılacak şekilde ocakbaşı düzeneği kurulmuştur. Koru içinde ateş yakılması sit alanını riske atmaktır” denildi.

Koşuyolu’nda doğan bölge sakini Feral Tercan da “Burası 1950’li yıllarda verem hastanesinde yatan hastaların dinlenme ve oksijen alma yeriydi. Validebağ Korusu dışarıdan hiçbir şey satın alamıyordu. Hatta koru kendi içinde bütün sebze ve meyvelerini de yetiştiriyordu. Daha sonraları bu binalar da mezbelelik oldu. Bu binaların çatısı 2. derece tescilli. Biz buranın kamuya açık bir merkez olmasını istedik. ‘İnsanlar burada şarkı söylesin, dikiş diksin’ dedik. 3 hafta önce de Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen’le konuştuk. ‘Oraya restoran yapamazlar, zabıta yollayacağım’ dedi ama hiçbir gelişme olmadı. Üstelik 3 haftadır da kendisine ulaşamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Masa sandalye

Koru içindeki atölyeler uzun zamandır boş duruyordu, geçen yıl restore edildi. Bölge sakinleri, birçok kez binaların bölgeye hizmet veren, kamuya açık kültür sanat merkezi olmasını talep etti. Atölye binasının restoran olacağı İstanbul 6 No’lu Koruma Kurulu’na giden projeyle ortaya çıktı. Kapısı kilitli atölye binalarının içinde masa, sandalyeler yer alıyor. Çatıdaki baca ise dikkat çekiyor.