Milli Eğitim mülakatından sorular: Eyfel Kulesi kaç basamaklı; pinpon topu kaç gram!

Milli Eğitim Şube Müdürlüğü sözlü sınavında din kültürü öğretmenine pinpon topunun ağırlığı, beden eğitimi öğretmenine Sovyetler Birliği'ni eski lideri Mihail Gorbaçov'un eşinin adının sorulduğu öne sürüldü. Bazı öğretmenleri elenmesi istendiği için alan dışı sorular yöneltildiği iddia edildi.

Bugün’de yer alan haberin tam metni şöyle:

Bugün Gazetesi'nin haberine göre, Milli Eğitim Şube Müdürlüğü sözlü sınavında din kültürü öğretmenine pinpon topunun ağırlığı, beden eğitimi öğretmenine Sovyetler Birliği'ni eski lideri Mihail Gorbaçov'un eşinin adı soruldu. Torpil iddiaları üzerine yargıya taşınan sınavla ilgili mahkeme kararı sessizce Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) 3 kez değiştirildi.

‘Yok artık' dedim

Aktif Eğitim-Sen Genel Başkanı Osman Bahçe, şube müdürlüğü sınavlarında torpil yaşandığını öne sürdü. Sınava giren kişilere alanı dışında sorular yönetildiğini vurguladı. Bahçe, “Yükselme sözlü sınavına giren kişilere öyle sorular sorulmuş ki duyunca şok geçirdik. Din kültürü öğretmenine pinpon topunun ağırlığını soruyorlar. Hatta 12 sorudan 11'ine doğru cevap veren bir üyemize Gorbaçov'un eşinin adını soruyorlar. Bilemeyince de eliyorlar. Bu soruları duyunca ‘Yok artık' dedim” açıklamasını yaptı.

‘Cevap vermiyorlar’

Osman Bahçe, üyelerinden alan dışı sorulara maruz kaldıkları yönünde şikayetler aldıklarını dile getirdi. Bu durumun kabul edilemeyeceğini vurgulayan Bahçe şu ifadeleri kullandı:

“Bizler hak aramaya devam edeceğiz. O kararın ne olduğunun peşine de bırakmıyoruz. Neden değiştirildiğinin açıklanması için gerekli yazıları veya mailleri gönderdik. Hâlâ cevap veren yok. Hakkını aramak isteyenlerin arkasındayız.”

‘Bir karar üç defa değiştirildi’

Aktif Eğitim-Sen, 10-28 Şubat 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavlarına yürütmeyi durdurma ve iptali yönünde Ankara 9. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Aktif Eğitim-Sen Genel Başkanı Osman Bahçe, 24 Ekim 2014'te açtıkları davaya verilen kararın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) 3 defa değiştirildiğini söyledi.

İtiraz incelenmedi

Önce yürütmenin durdurulması talebi reddedildi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurularak ret kararına itiraz edildi. 2 Aralık 2014'te itiraz kabul edildi ve yürütme durduruldu. Tutanak UYAP'a girildi. Aradan günler geçmesine rağmen mahkeme kararı yayınlanmadı. Bir süre sonra da tutanağın sistemden kaldırıldığı fark edildi. 16 gün sonra eski tarihli yürütmeyi durdurma kararına itiraz incelenmeksizin ret kararı tekrar yayınlandı. Yaşanan olaya bir türlü anlam veremediklerini vurgulayan Bahçe, “Anlaşılan o ki MEB ince hesaplar yapmış ve yapmaya da devam ediyor. Burada dönen torpillerin bir an önce son bulmasını istediğimiz için bu davayı açtık. Hakkımızı arayama da devam edeceğiz” dedi.

Mülakatta dikkat çeken sorulardan bazıları şöyle:

‘Eyfel Kulesi kaç basamaklı?’

Adayları elemek için yöneltilen ilginç sorulardan bazıları şöyle:

Matematik öğretmenine: Dünyanın en uzun demiryolu ağı hangi ülkededir?

Sınıf öğretmenine: Eyfel Kulesi'nde kaç basamak vardır?

Din kültürü öğretmenine: Pinpon topunun ağırlığı kaç gramdır?

Beden eğitimi öğretmenine: SSCB eski lideri Mihail Gorbaçov'un eşinin adı nedir?

Sınıf öğretmenine: Futbol topunun ağırlığı ne kadardır?

Edebiyat öğretmenine: Aspirin'in ham maddesi nedir?