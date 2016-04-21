Milli Eğitim Müdürü’nün homofobik sözleri yargıya taşındı

Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Özgür Bozdoğan, Çankaya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yılmaz’ın Eğitim-Sen’in LGBTİ komisyonlarını hedef alan “sapık, azgın topluluk” ifadelerini yargıya taşıdı.

Birgün’den Burcu Cansu’nun haberine göre Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Özgür Bozdoğan, Yılmaz hakkında Eğitim Sen’e iftira ve ağır hareketlerde bulunduğu gerekçesi ile Ankara Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yılmaz, whatsapp aracılığı ile okul müdürlerine yolladığı mesajda şu ifadeler yer alıyordu:

“Eğitim Sen’in yapmış olduğu eylemler ve afişleri ile ilgili bir uyarıda bulunmak istiyorum. Hatırlanacağı üzere daha önce bu sendikanın ‘katil devlet’ afişleri öğretmenler odalarına panolarına asılmaktaydı ve bu afişlerin asılmaması noktasında uyarıda bulunmuştum. Okullarınızda yine aynı sendikanın sapık bir zihniyetin ürünü olan LGBTİ komisyonlar kurdurduğu ve öğrencilerimizi de bu sapıklığın içine çekmek istediği ile ilgili bilgiler gelmektedir. Lut kavminin bugünkü temsilcileri rolüne soyunan bu sapık zihniyetin ilk hamlesi olarak okullarımızda ve kurumlarımızda sapkın gay ve lezbiyenlik gibi cinsi sapıklıkları tanıtacak afişler asmak ve okullarda örgütlenmek istemektedir. Bu afişlerin hiçbir suretle okullarınızda asılmasına izin vermeyin. Sapkın fikirleri savunan bu zihniyete destek verecek öğretmen ve idareciler hakkında gerekli işlemleri hiç çekinmeden yapalım. Bizlerin amacı temiz nesiller yetiştirmektir. Gençliğimizi sapkın fikirlerle zehirlemek isteyen bu azgın topluluğa karşı duruş göstermemiz gerekiyor.

"Kıymetli müdürlerim, okullarınızda bu zihniyete hizmet eden ve öğrencilerimizi zehirleyenler karşısında suç duyuruları başta olmak üzere gerekli idari tedbirleri alalım . Konuyla ilgili istediğiniz zaman bana ulaşabilir ve 24 saat destek alabilirsiniz. Allah yardımcınız olsun.”

Hakaretten suç duyurusu

Yılmaz’ın mesajı ile Eğitim Sen’e iftira ve ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesi ile Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Özgür Bozdoğan, Ankara Adliyesi’ne suç duyurusunda bulundu. Bozdoğan suç duyurusunda şunları kaydetti:

“Sendikamız hakkında hakaret içeren, küçültücü ve aşağılayıcı beyanlarda aslı olmayan karalamalarda bulunmuştur. İsnatları tümüyle yalan, haksız ve dayanaksızdır. Resmi bir sıfatla iftira atmakta ve yalan söylemekte bir sakınca görmemiştir. Mesaj nedeniyle Çankaya ilçesi başta olmak üzere sendikal faaliyetlerimizi yerine getirmemizde ciddi engeller ortaya çıkmış, çalışma barışı bozulmuştur. Kamu davası açılarak cezalandırılmasını dilerim.”

"Homofobi ve transfobiye karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz"

Öte yandan Eğitim-Sen İstanbul 3 No’lu LGBTİ Komisyonu geçtiğimiz günlerde, Eğitim-Sen’e dönük homofobik ve transfobik nefret kampanyalarına karşı açıklama yaptı. “Ne sapkın ne azgın ne ahlaksız ne de hastayız!” başlığıyla yayınlanan açıklamada homofobik ve transfobik nefret kampanyaları eleştirildi. Açıklamada, “Hedef gösterseniz de homofobi ve transfobiye karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Karaca: Bu konular eğitimin değil de nerenin konusudur?

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca da Birgün gazetesine geçtiğimiz haftalarda yazdığı “Yobaz Takımı Her Gün Yeni Bir Suç İşliyor” başlıklı yazıda şöyle demişti:

“Eğitim Sen, LGBTİ ile ilgili açıklama ve çalışma yapıyormuş da ahlaksızlığı körüklüyormuş. İşiniz hep çarpıtma olduğundan kamuoyu bizden duysun.

Bu kapsamda olabilecek eğitim çağında çocukların ya da eğitim süreçleri içindeki kişilerin tespiti ve yapılabileceklerdir sendikamızın yaklaşımı. Bu konular eğitimin ya da bilimin konusu değil de nerenin konusudur sizce?”