Milli Eğitim müdürüne yolsuzluk gözaltısı

Adana Emniyet Müdürlüğü'nce 6 ilde düzenlenen operasyonda, 20 kamu ihalesine girerek, devleti milyonlarca dolar zarara uğrattıkları iddia edilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli illerde kamu ihalelerine katılarak, devleti zarara uğrattıkları belirlenen suç örgütüyle ile ilgili çalışma başlattı.



Yaklaşık bir yıl süren teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucu, örgüt üyelerinin 20 ayrı kamu ihalesine katılıp, ''çantacılık, ihale şirketlerine baskı oluşturmak, fiyat düşürmek'' gibi yöntemlerle haksız kazanç elde ettikleri saptandı.



Adana Emniyet Müdürlüğü'nün organizasyonunda başlatılan ve İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Kırıkkale'de gerçekleştirilen operasyonda, 50 ayrı adrese baskın yapıldı.



Operasyonda, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Konya emniyet müdürlüklerince de aranan çete lideriyle İmamoğlu ilçesinin Milli Eğitim Müdürü A.E. ile emekli şube müdürü M.K'nin de aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.



Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 4 tabanca, 500 mermi, çelik yelek ve çok sayıda ihaleyle ilgili belge ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilecek.





