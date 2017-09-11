Milli Eğitim Müdürü'ne 'Atatürk' soruşturması

Burdur Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram hakkında makam odasında Atatürk portresi olmadığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İl Milli Eğitim Müdürü Bayram’ın yeni yapılan ve 28 Ağustos’ta taşınma işlemleri başlayan hizmet binasındaki makam odasında Atatürk portresi bulunmadığını belirterek Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Bayram ise taşınma işlemlerinin henüz tamamlanmadığını belirterek, olayda kasıt olmadığını söyledi.

Konunun yerel ve ulusal basında yer almasının ardından Bayram hakkında Burdur Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı.

Valilikten konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında, “İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram’ın makam odasında Atatürk portresinin yer almadığına dair yerel ve ulusal basında haberlere yer verilmiştir. Konuyla ilgili Valiliğimiz tarafından ilgili kurum müdürü hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi.