-MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YOLSUZLUKTAN GÖZALTINDA ERZURUM (A.A) - 02.09.2010 - Erzurum'daki ''Yolsuzluk Operasyonu''nda İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 8 aylık takip sonucu, sahte belge düzenleyerek kamu kurumunun dolandırıldığı iddiasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne operasyon düzenlendi. Milli Eğitim Müdürü Budak, sabah saatlerinde, kamu kurumu aleyhine sahte belgeler düzenleyerek, ''nitelikli dolandırıcılık'' suçundan, makamında, gözaltına alındı. Budak, sorgu için KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Erzurum'da, bir süre önce de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Özel İdare Genel Sekreterliğinde, sahte belge düzenleyerek kamu kurumunu dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları N.K. ve A.U, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmış, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde görevli Ö.D, T.Y. ve M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.