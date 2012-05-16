Milli Eğitim Müdürü böyle meydan okudu: Arkamda AKP var!

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde makam aracıyla köy köy dolaşarak dinci kitaplar dağıtan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Yıldız hakkında Kaymakam Erdinç Yılmaz tarafından soruşturma başlatıldığı, Yıldız’ın “AKP arkamda, bana kimse bir şey yapamaz” dediği belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; Ergani’de makam aracıyla köy köy dolaşarak dini içerikli kitaplar dağıtan, eğitimcilere namaz kılmalarını tavsiye eden ve Eğitim-Bir- Sen’e üye olmaya zorlayan Yıldız hakkında Kaymakam Yılmaz tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma haberinin duyulmasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AKP içinde kulislere başlayan Yıldız’ın “AKP arkamda, bana kimse bir şey yapamaz” diyerek, soruşturmacılar üzerinde baskı kurmaya çalıştığı belirtildi.

İlçeye yeni atanan 120 öğretmen için düzenlenen “Hazırlayıcı Eğitim Kursu” na katılan Yıldız, ayrımcı söylemlerini burada da sürdürdüğü belirtildi. Seminere katılan aday öğretmenlere hitap eden Yıldız, önce genç öğretmenleri kadın-erkek yan yana oturdukları için “Neden böyle oturuyorsunuz” diyerek azarladığı, genç öğretmenlere, “Aranızda kimler Türk, kimler Kürt, Kimler Alevi” diye soru sorduğu, “Eğitim-Bir-Sen’e üye olun, memuriyet hayatınızı rahat geçirin” dediği belirtildi.

Bunun üzerine aday öğretmenlerle Yıldız arasında tartışma yaşandığı ve Yıldız’ın seminer salonunu terk ettiği kaydedildi. Aday öğretmenlere, “sabah namazı kılmak hayırlıdır” diye öğüt veren Yıldız’ın hakkında, seminere katılan öğretmenlerin şikâyette bulunacakları bildirildi.