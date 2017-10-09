Ankara'da bir ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde müdürlük yapan ve evli olan H.Y.'nin kendisini terk eden sevgilisi memur bir servis şefiyle evlnince onları tahdide başladığı iddia edildi. Olayın yargıya taşınmasının ardından üç ismin de görev yeri değiştirildiği ve H.Y.'nin öğretmenlipe geri döndüğü kaydedildi. Konuya ilişkin olarak yayımlanan haberde "Milli Eğitim Müdürlüğü, aşk üçgeni ve kavgalarla sarsıldı" yorumu yapıldı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberi şöyle:

Ankara'da bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yaşanan aşk kavgası, adliyede bitti. Dava dosyasına göre olay şöyle gelişti; Evli ve üç çocuk babası Şube Müdürü H.Y., (55), personel M.T. (34) ile birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre kadın, H.Y.’yi “Boşanıp benimle evlenecektin, kandırdın” diyerek terk etti.

M.T. bir süre sonra da aynı kurumda bölüm şefi olarak çalışan S.F. ile ilişki yaşamaya başladı. Yine iddialara göre terk edilmeyi kabullenemeyen Şube Müdürü, M.T.’ye “tehdit” mesajları gönderdi. Baskı ve tehditlerden kurtulmak isteyen M.T. ile S.F., evlendi. Buna rağmen tehditler ve taciz devam edince, yeni evli çift olayı yargıya taşıdı. Çift, Milli Eğitim Bakanlığı’na da şikâyet dilekçesi verdi.

4 yılda kadar hapsi istendi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı “hakaret” ve “tehdit” suçlarından H.Y. hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma dosyasına H.Y.’nin şikâyetçi M.T.’ye gönderdiği tehdit mesajları da delil olarak konuldu. Savcılık, “Onun koynunu sana zehir edeceğim, borcunu ödemezsen senin ağzına s....m” gibi mesajlar üzerine Şube Müdürü H.Y., hakkında “hakaret” ve “tehdit” suçlamasıyla 6 aydan 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

Davanın ilk duruşması Ankara Batı 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 3 Ekim’de görüldü. Ancak ilk duruşmaya sanık H.Y. katılmazken, müşteki M.T. şikâyetinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, H.Y.’nin bir sonraki duruşmaya polis zoru ile getirilmesine karar verdi.

Snıf öğretmeni oldu

Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi de idari soruşturmasını tamamladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, müfettiş raporu üzerine “personel ve soruşturma, incelemeden” sorumlu olarak görev yapan Şube Müdürü H.Y.’yi, Etimesgut’ta bir ilkokula sınıf öğretmeni olarak tayin etti. Şikâyetçi kadın personel M.T. ve S.F. de ayrı ilçelere gönderildi.