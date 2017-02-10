Milli eğitim müdürlerinin Whatsapp'ta 'evet' propagandası Meclis gündeminde: İç savaş mı çıkarılmak isteniyor?

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, TBMM’de düzenlendiği basın toplantısında Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik'in okul müdürleriyle haberleşmek için kurdukları Whatsapp grubunda ‘evet’ propagandası yaparken ‘hayır’cılara ağza alınmayacak hakaretler yapıldığını söyledi.

Müdürlerin ‘son savaş’ başlıklı metinini anlatan Tüzün, “Son savaş. Neyin son savaşı? İç savaş mı çıkarılmak isteniyor. Bu metinde siyasi değerlendirmelerin ötesinde ‘hayır’ oyu verecekler için ‘namussuzlar, hırsızlar, Amerikan çocukları, darbeciler’ gibi inanılmaz suçlamalar var. Bu açıkça halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik etmektir” dedi.

Tüzün’ün basın toplantısında değerlendirmeleri ve Whatsapp yazışmalarına ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ile Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, okul müdürleriyle haberleşmek için kurdukları Whatsapp grubunda ‘evet’ için kampanya başlatmış. Yazının başlığı felaket. Son savaş. Neyin son savaşı? İç savaş mı çıkarılmak isteniyor. Bu metinde siyasi değerlendirmelerin ötesinde ‘hayır’ oyu verecekler için ‘namussuzlar, hırsızlar, Amerikan çocukları, darbeciler’ gibi inanılmaz suçlamalar var. Bu açıkça halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik etmektir. Bunun adı bölücülüktür ve açıkça suçtur. Hükümeti, özellikle Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı göreve davet ediyoruz. Bu kişiler vakit geçirmeden görevden alınmalı ve haklarında soruşturma başlatılmalıdır.

Genelge çağrısı

Tüzün, hükümeti, okula siyaset sokulmaması için kampanya öncesi eğitimcilerin dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda genelge yayınlamaya çağırdı.

Konuyu TBMM gündemine de taşıyan Tüzün, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevaplaması istemiyle bir soru önergesi vererek bürokratların bu cesareti nereden bulduğunu, bu kişiler hakkında soruşturma açılıp açılmayacağını ve referandum öncesi bir genelge yayınlamayı düşünüp düşünmediklerini sordu.

Tüzün, basın toplantısından sonra İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’un okul müdürleriyle kurduğu Whatsapp grubunda paylaştığı ifadeleri dağıttı.

O ifadeler şöyle:

SON SAVAŞ...

Anlamıyor musunuz ;

Bu referandum değil, Bu yıllardır bu ülkeyi sömürüp kaymağını yiyenlerle son karşılaşmanız...

Bu referandum değil, Üniversite kapılarında bacılarınızın başındaki örtüyü çekip indirenlerle, Onları yerlerde sürükleyenlerle son karşılaşmanız...

Bu referandum değil, Seçtiğiniz başbakanları indirip asan darbecilerle son karşılaşmanız...

Bu referandum değil, "İsterlerse %90 oy alsınlar, Bu ülkede asıl biziz, bizim dediğimiz olur" diyenlerle son karşılaşmanız...

Bu referandum değil, 15 Temmuz gecesi tankların önüne dikilip, vatan için canını veren yiğitlerle, Bağdat caddesinde Darbecileri-Tankları ıslık ve alkışlarla karşılayanların karşılaşması...

Bu referandum değil, 367 Krizi çıkaranlarla, Canları istedikleri zaman parti kapatanlarla, Cumhurbaşkanının eşi başörtülü olmaz, Burası kamu alanıdır deyip, Bu ülkeyi babasının çiftliği görenlerle sizin son karşılaşmanız.

Bu referandum değil, 10 yılda bir darbe yapıp, halkın seçtiği iktidarı yıkan, Koalisyonlarla ülkeyi soyan Amerikan çocuklarıyla Anadolu çocuklarının son karşılaşması...

Bu referandum değil, Yıllardır bize Koyun, Baldırı çıplak, Dağdaki Çoban, Bidon kafa, Cahil, Köylü, Bilmez, diye aşağılayan namussuzlarla son karşılaşmamız...

Bu referandum değil, Siz 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısına çıkıp vatan için canınızı verirken, Bankamatiklere koşanların, Camileri basıp İmam-Müezzin dövenlerin son karşılaşması...

Bu referandum değil, Mazlumların ümidi, İslamın hizmetkarı, ümmetin son kalesi Türkiye'nin 90 yıllık aradan sonra yeniden dirilişinin oylanması...

Biz daha Boğazlarından geçen gemileri bile durdurup denetleyemeyen bir ülkeyiz. Ne diyordu gazeteci Ergün Diler "İlk kez ülkemizi geri almak için bu kadar yaklaştık."

Bu 90 yıl sonraki ilk dönüm noktamız, Ya sandıkları patlatıp

Osmanlının torunları olarak masaya yumruğumuzu vurup sahaya inecez, Ya da bir 90 yıl daha sürünmeye devam edecez...

Ne diyorlar ya bir manyak gelirse, Mecliste kendilerinin seçtikleri akıllı, Ama halkın %51'nin seçtiği manyak oluyor. Daha düne kadar "Türk milleti zekidir" diye Atatürk’ün sözünü tabela yapıp duvarlara asanlar, işlerine gelmeyince halk cahildir, gider bir manyağı seçer demek istiyorlar. Bu halk sizi cebinden çıkarır...

"Başörtülü okumak isteyen Arabistan’a gitsin" diyen bir cumhurbaşkanını halk mı getirdi? Hayır. Siz getirdiniz.

250 tane PKK ve DHKP-C'li teröristi affeden cumhurbaşkanını Halk mı getirdi? Hayır siz getirdiniz.

Müthiş bir algı operasyonu yapılıyor ve benim saf kardeşlerim bu şeytanların tuzağına düşüyor. Ne diyorlar, Başkan öldü yardımcısı bir manyak olursa. Şu an başkanlık sistemi olsaydı, Yardımcıları , Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu olurdu. Hepsi de vatanı için canını veren insanlar...

Ne diyorlar, Başkanlık gelirse ülke bölünür diyorlar. O zaman PKK neden hayır diyor? Türkiye’yi düşündükleri için mi? 40 bin insanımızı öldürenler, Her gün bombalı araçlarla saldıranlar kim? 6 ay Diyarbakır Sur'da Ezanı Muhammediyeyi susturanlar kim? Camileri yakanlar kim?

Kuranı Kerim'in yaprakları arasına bomba düzeneği kuran alçaklar kim?

PKK'lılar değil mi?

Ne diyordu İmamı Şafi hazretleri, "Fitne zamanı, düşman oklarını takip edin, o sizi Hakka götürür."

Bugün CHP, HDP, FETÖ, PKK, YPG, AB, ABD, Almanya hepsi "hayır" diyor.

İşte şimdi Ya bunların safındasınız? Ya da Davos’ta masaya yumruğunu vuran, İsrail cumhurbaşkanına postayı koyan Abdülhamit’in varisinin.

Mesele bu kadar net. Daha ne diyeyim...

Uyanık olun, tezgaha gelmeyin...

Yıllardır bizi sömürdüler,

Artık yeter...

Bu sefer bunlara Osmanlı tokadını indirelim...