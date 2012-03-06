Milli Eğitim Komisyonunda '5 dakika' kavgası

T24 - Milli Eğitim Gençlik Kültür ve Spor Komisyonu'nda görüşmeler 5 dakika ile sınırlanınca CHP'li milletvekilleri ile AKP'li vekiller arasında kavga çıktı.

Milli Eğitim Gençlik Kültür ve Spor Komisyonu’nda görüşmeler 5 dakika ile sınırlanınca CHP'li milletvekilleri ayağa kalktı. CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, “Olaylardan sen sorumlusun. Akacak kandan sen sorumlusun. Burası kimsenin babasının çiftliği değil" diye komisyon başkanına yüklenirken AKP Milletvekili Selçuk Özdağ, “Burası kimsenin babasının çiftliği değil milletin çiftliği” dedi. Özdağ ile Altay birbirinin üzerine yürürken diğer milletvekilleri araya girerek kavganın büyümesini engelledi.

ANKA'nın haberine göre, Milli Eğitim Gençlik Kültür ve Spor Komisyonu’nda 4+4+4 yeni eğitim modeli teklifinin görüşmelerine başlandı. Komisyonun bir önceki günkü toplantısında 12 saat konuşarak bir rekora imza atan CHP Sakarya Milletvekili Engin Akkoç’un ardından toplanan komisyonda CHP’li milletvekilleri uzun konuşmalara devam etti.

Söz alan CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz yaklaşık 2.5 saat konuştu. Yılmaz konuşurken komisyon başkanı Nabi Avcı sık sık Yılmaz’ın konuşmasını makul bir sürede tamamlaması uyarısında bulundu.

Önerge geldi, konuşmalar 5 dakika ile sınırlandı

Komisyon Başkanı Avcı, Yılmaz’ın konuşması sürerken bir önerge olduğunu belirterek önergeyi okuttu. Milletvekillerinin konuşma süresinin 5 dakika ile sınırlanmasını öngören önerge oylanarak hızla kabul edildi. Avcı toplantıya 15 dakika ara verdiğini söyledi.

Bu sırada ayağa kalkan CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, “içtüzük ihlali yapıyorsunuz böyle bir hakkınız yok” diye itiraz etti. Avcı, “İçtüzüğü ben de okudum” diye karşılık verdi. Altay “Komisyonu böyle yönetemezsiniz” diye bağırdı, Avcı, “Komisyonu çalıştırmak için bunu yapıyorum” dedi. Bu arada CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, “Gümrükten mal kaçırır gibi yapıyorsunuz. Aceleniz ne?” diye bağırdı.

Kan akar tartışması

Milletvekilleri komisyon başkanı Avcı’nın yanına giderek itirazlarını sürdürdü. Altay komisyon başkanı Avcı’ya “Olaylardan sen sorumlusun, akacak kandan sen sorumlusun” diye bağırdı. Bu arada arka sırada oturan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Kandan bahsetme, ne kanından bahsediyorsun. Kan lafını kullanma” diye bağırdı.

CHP’li Altay itirazlarını sürdürerek, “İnsan babasının çiftliğini bile böyle yönetmez. Burası sizin çiftliğiniz değil. Komisyonlarda yeterlilik önergesi verilmez. Çiftlik gibi yönetilmez” diye bağırdı. CHP’li Serter de “Her şeyi oldu bittiye getiriyorsunuz. Aceleniz ne” diye tepki gösterdi.

Bu arada AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Altay’a bağırmaması uyarısında bulundu. Altay, “Sana bağırmıyorum, ben başkana bağırıyorum” diye karşılık verdi. Altay, “Burası babanızın çiftliği değil” diye konuşurken, Özdağ da “Burası kimsenin çiftliği değil, milletin çiftliği” dedi. Altay ile Özdağ bu atışma sonrası birbirinin üzerine yürüdü. Olası bir kavga milletvekillerinin araya girmesi ile engellendi.

CHP'liler Meclis Başkanına gitti

Komisyon toplantısına verilen 15 dakika aradan sonra komisyon yeniden toplandı. Toplantıyı açan komisyon başkanı Nabi Avcı, yüksek tansiyonu düşürmek için 1 saat ara verdiğini söyledi. Yemek arasında CHP'li milletvekilleri TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in yanına gitti. CHP'li Serter sürenin 5 dakika ile kısıtlanmasının yanlış olduğuyla ilgili itirazlarını Çiçek'e ilettiklerini, Çiçek'in de Komisyon Başkanı Nabi Avcı ile görüştüğünü aktardı. Serter, Çiçek ile Avcı'nın yaptığı görüşmede 5 dakika konuşma süresinin 10 dakika olarak değiştirileceğini, daha önceden süresiz konuşma hakkı bulunanların konuşma süresinin ise 1 saat ile sınırlandırılması yönünde değrelendirme yapıldığını ancak bunları kabul etmeyeceklerini ifade etti.