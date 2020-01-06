Milli eğitim il müdürlüklerinde çalışan kadın yönetici oranı yüzde 2

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Gamze Taşcıer’in kadın çalışan ve yönetici oranlarıyla ilgili verdiği soru önergesine gelen yanıt, “MEB’de neredeyse hiç kadın yönetici olmadığını” ortaya koydu. MEB’in yanıtına göre, bakanlığa bağlı 548 bin 858 kadın, 479 bin 27 erkek personel çalışıyor. Başka bir deyişle MEB’de her 100 personelden 53’ü kadınlardan oluşuyor.

Personelin yarısından fazlasının kadınlardan oluşmasına karşın, bu durum yöneticilere yansımıyor. MEB’in yanıtına göre, bakanlık bünyesinde bulunan 81 il içerisinde yalnızca 2 il milli eğitim müdürlüğünde kadın yönetici bulunuyor. İl milli eğitim müdür yardımcısı statüsünde görev yapan kadın sayısı ise 13 olurken, il milli eğitim müdürlüklerinde şube müdürü olarak görev yapan kadın sayısı da 25 ile sınırlı kalıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 950 ilçe bulunurken, ilçe milli eğitim müdürü olarak görev yapan kadın sayısı 12’de kalıyor. Türkiye genelinde bulunan 54 bin 36 devlet okulundan yalnızca 2 bin 904’ünde kadın müdür bulunuyor.