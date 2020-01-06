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Milli eğitim il müdürlüklerinde çalışan kadın yönetici oranı yüzde 2

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışanların yüzde 53 ise kadınlardan oluşuyor

06 Ocak 2020 09:00

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çalışanların yüzde 53’ünün kadın olmasına karşın, kadın yönetici sayısı il müdürlüklerinde yüzde 2, ilçe müdürlüklerinde ise yüzde 1.3 seviyesinde kalıyor. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, bu durumun eğitimi nasıl bir zihniyetin yönettiğini gösterdiğine dikkati çekti.

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