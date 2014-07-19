Milli Eğitim genelgesi: Başarılı öğrencileri imam-hatip okullarına yönlendirin

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müdürlüklere gönderilen genelgede “TEOG sınavlarında başarılı olan öğrencilerin imam hatip liselerini tercihlerinin sağlanması konusunda azami çabanın gösterilmesi” istendi. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, genelgede bu konuda hangi müdürlüğün ne gibi çalışma yaptığını da rapor etmesi isteniyor.

'Müftüler de devrede'

Haber göre, bu çalışmalara, bazı illerde müftüler, dernek ve vakıf yöneticileri de katılıyor. Öğrenci velilerine çocuğunun servis, yemek, giyim masraflarını karşılanacağı anlatılıyor.

Öğretmen liselerini kapatan ve bunları imam hatip liselerine çeviren Milli Eğitim Bakanlığı, şimdi de sınavlarda başarılı öğrencilerin imam hatip liselerini tercih etmelerinin sağlanması için okul ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlüklerine talimat verdi. Olay, bazı müdürlerin, başarılı öğrencilerin imam hatip liselerini tercihe zorlamasıyla ortaya çıktı.

Bütün okullarda imam hatip müfredatı uygulamaya başlayan Milli Eğitim Bakanlığı, imam hatip ortaokulu ve liselerinin sayısını da hızla artırıyor. Bu okullara daha fazla öğrenci çekebilmek için öğrencilere karşılıksız burs, yemek, servis aracı da sağlanıyor.

'Başarılı öğrenciler imam hatibe'

Bakanlığın, başarılı öğrencilerin imam hatip liselerini tercih etmelerinin sağlanması yönündeki politikasının, il milli eğitim müdürlükleri tarafından okul müdürlerine “baskı”ya dönüştüğü öne sürüldü.

Habere göre, bu örneklerden birisi de Ankara’da yaşandı. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hilmi Karabacak imzasıyla 25 ilçe milli eğitim müdürlüğü ve müdürlükler tarafından da okullara gönderilen genelge şöyle denildi:

“2014-2015 Öğretim yılı Anadolu liseleri tercih takvimi 30 temmuz 2014 tarihinde başlayacağından imam hatip liselerinin niteliğini artırmak ve akademik başarıyı daha üst seviyeye çıkarmak için söz konusu tercihten önce bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bu nedenle, idareci, öğretmen, okul aile birliği, veli, sivil toplum örgütleri, bazı kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilerek Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavlarında başarılı olan öğrencilerin imam hatip liselerinini tercihlerinin sağlanması konusunda azami çabasının gösterilmesi gerekmektedir. Bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesi ve yapılan çalışmaların 21 Temmuz 2014 tarihine kadar müdürlüğümüze rapor edilmesini önemle rica ederim.”

Sınavda başarılı olan öğrencilerin Anadolu liselerine değil, imam hatip liselerine bazı vaatlerle yönlendirme isteği velilerin tepkilerine neden oldu. Başarılı öğrencilerin velileri okullara davet edilip, “çocuğunun imam hatip lisesini tercihini sağlayın. Kendilerine önemli desteklerde bulunulacak. Masrafınız olmayacak” denildiği ortaya çıktı.

'Müftüler, dernekler de devrede'

Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı Nazım Mutlu, “merkez ve taşra eğitim yöneticileri eliyle sürdürülen; okulları, öğrencileri ve bütünüyle eğitim iklimini ayrıştırıcı, ötekileştirici, bölücü, farklı olanı yok sayıcı tutum, bütün hızıyla sürdüğünü” öne sürdü.

Mutlu, şunları söyledi:

“İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yanında, bazı müftülükler, dernekler ve vakıflar eliyle, devlet olanakları seferber edilerek bugüne dek bu okullarla ilgili altyapı hizmetlerini artırma, ücretsiz yemek ve yatılık, kılık kıyafet ve teknolojik araç gereç desteği gibi özendirici kampanyalarla yürütülen çalışmalara yakından tanık oluyoruz.

İktidar, Milli Eğitim Bakanlığı ve alt birimlerince ilk ve ortaöğretimde İmam Hatipler lehine yürütülen ayrıştırıcı, ülkemizin bugünü ve geleceğini yakından ilgilendiren inanç odaklı bölücü, öteki okul ve öğrencilerimizi rencide edici, çağdışı bir eğitim anlayışı sergiliyor. İktidarın İmam Hatip sevgisi bir yere kadar anlaşılabilir, ama ‘İmamhatipçilik’ hastalığından bir an önce kurtulmasını diliyor, ilgili kurum ve yöneticilerin bu tür dayatmacı uygulamalarını şiddetle kınıyoruz.”

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