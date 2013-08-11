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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan skandal 'Alevilik' sorgusu

Mamak’ta bir lisede hakkında soruşturma açılan müdür, ‘Şikâyetçilerim Alevi’ dedi. MEB müfettişleri ciddiye alarak, iki müfettiş daha görevlendirdi

11 Ağustos 2013 10:09

 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişlerinin, Ankara Mamak Yunus Büyükkuşoğlu Anadolu Lisesi’nde skandal bir sorgulamaya imza attıkları ortaya çıktı. Okul müdür yardımcısı Tuncer Küllücek hakkındaki soruşturma sürerken, Küllücek kendisini şikâyet eden felsefe öğretmeni Suat Özcan ile soruşturmayı yürüten il müfettişi Cengiz Karahan’ı “Şikâyetçi öğretmen de, soruşturmayı yapan müfettiş de Alevi” diyerek bakanlığa şikâyet etti.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, Küllücek’in şikâyeti üzerine okula gelen 2 bakanlık müfettişi söz konusu öğretmen ve müfettişin “Alevi olup olmadıklarını” sorguladı. Soruşturma yürütürken soruşturmalık olan il müfettişi Karahan’ın sorgusunda, “Ben Aleviyim, Alevilik suçsa ben bu suçu işliyorum, ömür boyu da işleyeceğim” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Mamak Yunus Büyükkuşoğlu Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Tuncer Küllücek hakkında Nisan 2012’de, aralarında Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Sen işyeri temsilcilerinin de bulunduğu öğretmenler ile öğrenci velilerinin şikâyetleri üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı üstlenen İl Müfettişi Cengiz Karahan, Küllücek hakkındaki, “Okulun öğretmenlerinden Eğitim Bir-Sen işyeri temsilcisi Mesut Durak’a alenen küfür ettiği, öğrenci dövdüğü, öğrencilere felsefe öğretmeni ve Eğitim-Sen işyeri temsilcisi Suat Özcan hakkında ‘O komünist, bölücü, namaz kılmıyor, itin arkasından giden it olur...’ şeklinde sözler söylediği, bazı öğretmenlerle birlikte öğrenciler arasında ayrım yaptığı” iddialarını araştırdı.

 

Dini ayrımcılıktan ceza aldı

 

Küllücek hakkında hazırlanan disiplin soruşturma raporunda, Küllücek için “öğrenci dövmek ve hakaret etmekten” maaş kesim cezası, felsefe öğretmeni Özcan’a yönelik sözleri nedeniyle “Görevin yerine getirilmesinde siyasi düşünce, din ayrımı yapmaktan” kademe ilerlemesinin durdurulması ve başka okula atanması cezaları istendi.

 

Alevilik sorgusu için iki müfettiş

 

Raporun hazırlanmasının ardından Küllücek boş durmadı. Bakanlığa başvuran Küllücek, kendisini soruşturan il müfettişi ve iddiaları gündeme getiren öğretmenin “Alevi olduğunu” bildirdi. Bakanlık da okula iki müfettiş gönderdi. Müfettişler okuldaki diğer öğretmenlere, felsefe öğretmeni Özcan’ın Alevi olup olmadığını, bu durumun ilk soruşturmayı etkileyip etkilemediğini sordu.

 

Müfettişler müfettişin ifadesini aldı

 

Soruşturma yürütürken soruşturmalık olan il müfettişi Karahan sorgusunda, “Hiç kimseyle dostluğum, yakınlığım veya düşmanlığım olmadı, olamaz da. Ben Aleviyim, Alevilik suçsa ben bu suçu işliyorum, ömür boyu da işleyeceğim. Bütün dünyaya Yunus Emre’nin gözüyle bakarım ‘Bütün kamu âleme aynı gözle bakmayan, halka müderris olsa hakikatte asidir’ felsefesi dünya görüşümdür. Soruşturmasını yaptığım okuldaki çalışanların hiçbirinin hangi inançtan olduğunu hayatım boyunca hiç sormadım, sormam da; sormak benim hayat felsefeme aykırıdır. Sorarsam kendimden utanırım” ifadesini verdi.

 

Okulla ilişiği kesilmedi

 

Soruşturma raporu doğrultusunda başka bir okula atanması gereken Küllücek’in atamasının çıktığı ancak müdür yardımcılığı görevini sürdürdüğü Yunus Büyükkuşoğlu Anadolu Lisesi ile ilişiğinin kesilmediği öğrenildi.

 

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