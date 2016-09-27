Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açığa alınan öğretmenlerle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakan yardımcısı Orhan Erdem yaptığı açıklamda, valiliklerin koordinasyonunda yürütülen soruşturma ile ilgili süreçte sona yaklaşıldığını belirtti.

Güvenlik kuvvetlerince bölücü terör örgütüne karşı yürütülen iç güvenlik operasyonları ile eğitim öğretim hakkını engelleyici nitelikte eylemlere katılarak örgüte destek faaliyetlerinde bulunan öğretmenlerin açığa alındığını anımsatan Erdem, söz konusu öğretmenlerin görev başında kalmasında sakınca gördüklerini vurguladı.

Sürecin kısa sürede tamamlanacağına işaret eden Erdem, "11 bin civarında öğretmeni PKK ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle açığa aldık. Bunlarla ilgili süreç devam ediyor. Önümüzdeki günlerde alınacak kararlara göre bazılarına görevleri iade edilecek bazılarının ise illeri değiştirilecek. Farklı cezalar alacaklar ve ihraç edilecekler tespit edilecek. Sürecin çok uzayacağını zannetmiyorum. Kolay işler değil insanların hakkı ve hukukuyla ilgili konular ama bünyede pislik barındırmamamız lazım." şeklinde konuştu.

"Devletin örgüte müdahalesi protesto edilemez"

Erdem, öğretmenlerin açığa alınma gerekçelerine de değinerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hendekler açıldığında sendika ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan çağrılarda öğretmenlerimiz greve kalkıştı. Bir günlük, iki günlük. Bizim kanunumuzda böyle bir şey yok. Kalkışılan greve ilişkin bazıları diyor ki 'Sendikal hak ve devletin kanunlarının içerisinde sendikalar var.' Kanunlar terör örgütüne devletinin müdahale etmesini protesto etme yetkisi vermez. Öğretmenlerimizin bu tip yapılara bulaşmadan asıl görevi olan eğitime odaklanmalarını rica ediyoruz. Tabii ki eleştirel çok yönlü analiz yapabilecek şekilde çocuklarımızı yetiştirsinler. Kendilerinin de görüşleri farklı olabilir ama bunu eğitime yansıtmalarına müsaade etmeyiz. Edenler de bedelini ödüyor."