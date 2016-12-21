Milli Eğitim Bakanlığı'nda 1.980 personel açığa alındı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'FETÖ' olarak bilinen 'Fethullah Gülen Terör Örgütü' soruşturması kapsamında, bin 980 personeli açığa aldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre MEB'de aralarında öğretmenlerin de bulunduğu bin 980 personel hakkında, 'FETÖ terör örgütüyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırma tedbiri' alındı.

Aynı habere göre MEB'de "görevde bulunmasında sakınca görülmesi nedeniyle" uzaklaştırma tedbiri uygulanan personel hakkında inceleme ve araştırma çalışmaları devam ediyor.

Reuters, Kasım ayında yaptığı haberinde kamu görevlisi, akademisyen, hakim ve başka görevlerde bulunan yaklaşık 110 bin kişinin görevinden alındığını ya da uzaklaştırıldığını saptamıştı.

Ajans, eğitim sektöründe 50 bin kişinin açığa alındığını ya da görevinden uzaklaştırıldığını belirtti.