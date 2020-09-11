Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim programını açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili yol haritasını okullara gönderdi. Buna göre okulların açıldığı ilk hafta okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri sadece bir gün okula gidecek, eğitimin hangi gün olacağı okul yönetimince belirlenecek.

Bakanlık, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim uygulamasına ilişkin teknik detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.

Buna göre okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati suretiyle uyum eğitimi yapılacak. İlkokul 1’inci sınıf öğrencileri ise yüz yüze eğitimin ilk haftasında her biri 30’ar dakikalık 5 ders saati süreyle uyum eğitimi yapacak.

Ders saatleri arasında 10’ar dakikalık dinlenme süresi verilecek. Okul yönetimleri tarafından teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar yapılacak.

Bakanlığın okullara gönderdiği plan şu şekilde:

"Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül 2020 tarihlerinde sadece 1 (bir) gün okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1’inci sınıflarda uyum programı, yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yüz yüze uyum eğitimlerinin hangi gün olacağı okul yönetimince planlanacaktır.

Okulun fiziki şartları da dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacaktır. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günler birbirinden farklı olacaktır.

Okul öncesi eğitime ve ilkokul 1’inci sınıfa başlayan öğrencilerimizin okullardaki yüz yüze eğitime katılması zorunlu olmayıp velinin isteğine bağlı olacaktır.

Okul öncesi eğitimde günde otuzar dakikalık 5 etkinlik saati süreyle uyum eğitimi yapılacaktır.

Uyum haftasından sonraki 28 Eylül – 2 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 2 (iki) gün olmak üzere günde otuzar dakikalık 5 etkinlik saati süreyle eğitim yapılacaktır. Diğer taraftan okul öncesi eğitimde 21 Eylül 2020 tarihine kadar eğitime yüz yüze devam eden kurumlarda bu tarihten itibaren de aynı planlama doğrultusunda eğitime devam edilecektir.

Okul öncesi eğitimde yerleşim yerinin genel şartları, çocukların hazır bulunuşluk düzeyleri ve ihtiyaçları da dikkate alınarak eğitim programının gelişim alanları, kazanım, gösterge ve kavramlar bazında her öğretmen tarafından kendi sınıfına özgü biçimde ele alınması sağlanacaktır.

İlkokul 1’inci sınıflarda her biri otuzar dakikalık 5 ders saati süreyle uyum eğitimi yapılacaktır.

Uyum haftasından sonraki 28 Eylül – 2 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ilkokul 1’inci sınıflarda haftada 2 (iki) gün Ek-1’de yer alan ilgi (ç) yazı eki Çizelge doğrultusunda yüz yüze eğitim yoluyla dersler işlenecek, ders saatleri arasında onar dakikalık dinlenme süresi verilecek olup okul müdürlükleri tarafından teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar yapılacaktır.

İlkokul 1’inci sınıflarda ilgi (c) Çizelge’de yer alan diğer dersler ve ders saatleri uzaktan eğitim yoluyla canlı ders, EBA TV ve EBA portal uygulamalarıyla işlenecektir.

İlkokul 1’inci sınıf derslerine ilişkin öğretim programlarındaki bütün kazanımların yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla bir bütün şeklinde işlenmesi sağlanacak ve derslerin işlenmesi sırasında Bakanlığımızca yayınlanan basılı ve dijital içeriklerden yararlanılacaktır."