Milli Eğitim Bakanlığı: Sistem değişikliği söz konusu değil

Milli Eğitim Bakanlığı, "4+4+4 İflas Etti Eğitim Sistemi Yine Değişiyor" başlıklı haberle ilgili olarak, sistem değişikliğinin söz konusu olmadığını, Bakanlığın bu konuda yürüttüğü herhangi bir çalışmanın da bulunmadığını bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan "4+4+4 İflas Etti Eğitim Sistemi Yine Değişiyor" başlıklı haberde iddia edilen sistem değişikliğinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6287 Sayılı Kanun gereğince eğitim sisteminin 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren, kamuoyunda "4+4+4" diye bilinen 12 yıllık zorunlu eğitim olarak düzenlendiği ve başarılı bir biçimde devam ettiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Haberde iddia edildiği gibi 5+3+4 biçiminde bir sistem değişikliği söz konusu değildir. Bakanlığımızın bu konuda yürüttüğü herhangi bir çalışma bulunmamaktadır."