Millî Eğitim Bakanlığı personeli denize sıfır beş yıldızlı otelde çalıştay istedi

Milli Eğitim Bakanlığı, Antalya’da denize sıfır 5 yıldızlı otelde Suriyeli çocukların adaptasyonunu konuşacak.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Suriyeli çocukların adaptasyonu ile ilgili çalıştay düzenleme kararı aldı. 1-7 Mart tarihleri arasında Antalya’da yapılacak çalıştayın ihale ilanında “Denize sıfır ve 5 yıldızlı bir otelde yapılması” şartı bulunuyor.

İki toplantı yapılacak

“Yaz Dönemi Erken Çocukluk Eğitimi Programları Revize Çalıştayı” adı verşleb toplantı 2 bölümden oluşacak. Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan’ın haberine göre, Suriyeli çocukların adaptasyonunun görüşüleceği toplantıların ilki Antalya’da 1-7 Mart günleri yapılacak. Bu toplantı için ihaleye çıkan MEVİ toplantının Antalya Serik veya Kemer ilçelerinde “Beş yıldızlı denize sıfır otelde” yapılması şartını koydu.

6 gece konaklama

Buna göre çalıştay, “Her şey dahil” konseptinde ve alkolsüz olacak. 25 kişiden oluşan MEB bürokratları, tek kişilik odalarda 6 gece konaklayacak. Çalıştayın ikinci bölümü ise 15-21 Mart tarihleri arasında Ankara’da 5 yıldızlı otelde yapılacak.

Millî Eğitim Bakanlığı, 2018 yılında da 22 Ocak - 9 Şubat tarihleri arasında Antalya Belek'de "Suriyeli Çocuklann Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi" konulu benzer bir çalıştay düzenlemişti. MEB, bu organizasyon için de 5 yıldızlı otel ile 'her şey dahil' konseptini tercih etmişti. 15 gün süren programa 60 kişi katılmış ve otel ile yol masraflarına toplam 7 milyon 469 lira ödenmişti.