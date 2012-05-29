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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere okullarda Google'ı yasakladı!

Bakanlık, Google arama motorunun engellenmesi konusunda bakanlığın herhangi bir talimatının olmadığını dile getirdi

29 Mayıs 2012 21:05

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin ilköğretim ve liselerde kullandığı internet servisi üzerinden dünyaca ünlü arama motoru 'Google'a erişimi yasakladı.

Aysel Alp'in hürriyet.com.tr'de yer alan haberi şöyle: 700 bin öğretmen, okullarında kullandığı internet üzerinden kimi zaman Google arama motoruna kimi zaman da gazetelere erişemiyor. Okullarda kendilerine verilen şifre ile bugün Google'a girmek isteyen öğretmenler, "Bu siteye erişim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın isteği üzerine Türk Telekom tarafından engellenmiştir" mesajıyla şaşkına döndü.  

 

‘Bilgiye nasıl erişeceğiz’

 

Öğretmenler, bu sistem üzerinden sosyal paylaşım sitelerinin kullanılmamasını anladıklarını ancak bilgiye erişmek için kendilerine her daim gerekli olan arama motorlarına erişimi anlam veremediklerini belirttiler. Öğretmenler, bazı zamanlarda da gazetelere erişimlerinin engellendiğini söylediler.

 

‘Biz yapmıyoruz test yapıyor’

 

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ise 'Google' arama motorunun engellenmesi konusunda bakanlığın herhangi bir talimatının olmadığını açıkladılar. Ancak Türk Telekom'un gün içinde yaptığı 'zararlı içerik' testleri sırasında, yasaksız sitelerin de istenmeden 'engele' takılabildiğini söylediler. Genel olarak ise ne gazeteler ne de arama motorları için herhangi bir yasak talimatı olmadığının altını çizdiler.

 

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