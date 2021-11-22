Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul yapmak istediği alan İlim Yayma Cemiyeti’ne verildi

Milli Eğitim Bakanlığı, Başakşehir’deki bir bölgeye okul yapmak istedi. Fakat söz konusu alan 49 yıllığına ücretsiz olarak İlim Yayma Cemiyeti’ne verildi.

Gerçek Gündem’den Fırat Fıstık'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Başakşehir’de bulunan ve dini tesis alanı olarak kaydedilen bir parselin ihtiyaç gereği okul alanı olarak ayrılması ve bölgeye okul yapılmasını talep etti. Talep yazısında bölgede okul ihtiyacı olduğu Bakanlık tarafından kasım ayı başında belirtildi. Fakat aynı bölge için İlim Yayma Cemiyeti de başvuruda bulunmuş, alanın 49 yıllığına kendilerine kiralanarak yurt yapmayı talep etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından söz konusu alan, 49 yıllığına İlim Yayma Cemiyeti’ne verildi.