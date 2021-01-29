Milli Eğitim Bakanlığı'nın SGK'ya prim borcu 2.1 milyar TL'ye ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın SGK'ya olan prim borcu 1 yılda 3 kat artışla 601 milyon liradan 2.1 milyar liraya çıktı.

Sayıştay 2019 raporuna göre; MEB bütçesinin yüzde 77.4'ü personel gideri ve SGK primleri için ayrılmış. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı, talep edilenden eksik ödeme yaptığı için süreç planlandığı gibi ilerlememiş.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, personel giderlerini bakanlık 81.6 milyar lira belirlese de, Hazine 31.5 milyar lira eksik ödeme ile 50 milyar lira göndermiş. SGK prim ödemesi için planlanan 13.2 milyar lira yerine de, 2 milyar 174 milyon lira eksikle, 10.7 milyar lira gönderilmiş. MEB'in borcu 1 yılda 601 milyon liradan 2.1 milyar liraya böyle çıkmış.

Şanlıurfa MEM’nün borcu 1 milyon lirayı aştı

SGK Şanlıurfa İl Müdürü İsmail Ünlü, peşin ödemede gecikme zam faizinin yüzde 90'nının ve idari para cezasının da yüzde 50'sinin silineceğini Şanlıurfa MEM İsmail Yapıcıer'e yazılı bildirerek, yapılandırma önerdi. Müdür de bu öneriyi tüm ilçe ve okul müdürlerine iletti. İldeki 173 kurum ve kuruluşun tamamı SGK'ya borçlu.

2020'de borç arttı

MEB, prim ödemeleri için 10,4 milyar lira talep ederken, Hazine 9.8 milyar lira ödenek göndermiş. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı SGK'ya 601 milyon lira borçla açılmış. Eylül 2020'deki son Sayıştay raporu, MEB'in prim borcunun 3 kat arttığını ortaya koyuyor.

Köy okulları da borçlu

81 il milli eğitim müdürlüğü içinde Şanlıurfa'nın SGK prim borcu 1 milyon 62 bin lira. Siverek 1 milyon 38 bin lira, Suruç 757 bin lira ve Harran 328 bin lirayla ilk 3 sırayı alıyor. Halfeti Fıstıközü Köyü İlkokulu, 128 lirayla en az borçlu okul. Onu, 139 lira borçla Bozova Yatılı İlkokulu izliyor.