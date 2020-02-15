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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'zorla nakil' iddialarına soruşturma

12 yaşındaki öğrencinin Atatürk büstüne kartopu attığı için zorla başka okula nakledildiği ileri sürülmüştü

15 Şubat 2020 13:20

Milli Eğitim Bakanlığı, Bayburt'ta 12 yaşındaki öğrencinin Atatürk büstüne kartopu attığı gerekçesiyle zorla başka bir okula nakil yaptırıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bayburt'ta bir ortaokulda 7’inci sınıf öğrencisinin, beden eğitimi dersinde kartopu oynarken Atatürk büstüne kartopu attığı, öğretmenin durumu okul yönetimine bildirmesi üzerine ailesiyle yapılan görüşmenin ardından da kız öğrencinin başka bir okula nakledildiği ileri sürüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bayburt ilimizde bir öğrencimize zorla okul nakli yaptırıldığı iddialarıyla kamuoyu gündemine yansıyan konunun bütün yönlerine ilişkin bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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