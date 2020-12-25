Eleştiriler sonrası yüz yüze sınavda geri adım: İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin karne notları derse katılım üzerinden, lisede ise ikinci dönem sınavlarıyla belirlenecek

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze sınavları ertelediklerini açıkladı. cders etkinliklerine katılım üzerinden; lise öğrencilerinin ise ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek.

MEB'in Twitter hesabından Ziya Selçuk imzalı yapılan açıklamada, "Sevgili öğrencilerimiz, biz eğitimi, ders konularını sizlere yüklemek için değil; sizleri bilgiyle yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar." denildi.

Açıklamada, "Bu yıl olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz. Lütfen, siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz. Güzel bir gün diliyorum" ifadesini kullandı.

Yüz yüze sınav kararı TT olmuştu

MEB'in yüz yüze sınav kararı sosyal medya eleştirilmiş, Twitter Trend Topic listesine girmişti.