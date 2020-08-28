Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, "Yüz yüze eğitim duyurusu yapıldı" haberlerinin yalanlayarak, takvimin henüz belli olmadığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, yüz yüze eğitime ilişkin duyuru yapıldığı yönündeki haberlere açıklama geldi. Açıklamada, "21 Eylül’de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmî iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan / teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz" denildi.