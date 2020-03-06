Millî Eğitim Bakanlığı'ndan Koronavirüs açıklaması

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı okullarda alınan önlemleri anlattı. Selçuk, elle temas edilen tüm alanlarda özel dezenfektanlarla temizlik yapıldığını söyledi.

Bakan Selçuk, "Küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık. Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

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