T24 LogoT24 Logo
Gündem

Millî Eğitim Bakanlığı'ndan Koronavirüs açıklaması

"Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz"

06 Mart 2020 13:15

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı okullarda alınan önlemleri anlattı. Selçuk, elle temas edilen tüm alanlarda özel dezenfektanlarla temizlik yapıldığını söyledi. 

Bakan Selçuk, "Küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık.  Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor... 

ETİKETLER

ziya selçukmebmilli eğitim bakanıkoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24