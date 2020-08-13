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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'eğitim takvimi' uyarısı

13 Ağustos 2020 14:19

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı plan ve takvimine ilişkin, "Bakanlığımız resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar etmeyiniz" uyarısında bulundu.

Bakanlık, yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin bakanlığın resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığımız resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

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