Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 1 Eylül’deki öğretmen atamaları ile ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1 Eylül'de ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlerin atama kararnamelerinin 18 Eylül'de il milli eğitim müdürlüklerine gönderileceği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bakanlığımızca 1 Eylül 2020 tarihinde ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenler ile millî sporcu kapsamında 16 Temmuz 2020 tarihinde ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlerin atama kararnameleri 18/09/2020 tarihinde il millî eğitimi müdürlüklerine gönderilecektir.
Ataması gerçekleşen öğretmenlerimiz, atama duyurularında göreve başlama esnasında isteneceği belirtilen belgelerle birlikte 18/09/2020 tarihi itibarıyla göreve başlamak üzere atandıkları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunabilecektir."