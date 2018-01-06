Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı: İmam hatip liselerinde doluluk oranı yüzde 84

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, imam hatip liselerinin yüzde 70'inin boş olduğu yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Tekin, yüzde 31 doluluk oranının hatalı hesaplandığını belirterek "İmam hatip programı uygulayan okullarımızdaki doluluk oranı yüzde 84. Nokta" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın, CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in soru önergesine verdiği cevabın ardından imam hatip liselerinde doluluk oranının yüzde 31 olduğu iddiasıyla ilgili olarak Twitter'da açıklama yaptı.

Bazı basın organlarında, Bakanlığın CHP tarafından TBMM'ye sunulan yazılı soru önergesine verdiği cevabın yanlış yorumlanmasından kaynaklanan haberler yer aldığına işaret eden Tekin, okullardaki doluluk oranıyla ilgili verilen tablonun alt kısmındaki toplam rakamlar görülmeden imam hatip okullarındaki doluluk oranının yüzde 31 olduğu yönünde hatalı değerlendirmeler yapıldığını belirtti.

Tekin, "İmam hatip programı uygulayan okullarımızdaki doluluk oranı yüzde 84. Nokta." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017 TEOG kapsamında öğrencilerin yerleştikleri kurumların alt program türlerine ilişkin verilerine göre, Anadolu imam hatip liselerinde kontenjan 194 bin 674 olarak belirlenirken, yerleşen öğrenci sayısı 162 bin 871 oldu. Anadolu imam hatip liselerinde kontenjan boşluğu yüzde 16, doluluk oranı yüzde 84 olarak gerçekleşti.

Tekin, Milli Eğitim Bakanı'nın CHP'li İrgil'e verdiği yanıtta 2017 TEOG sınavı kapsamında öğrencilerin yerleştiği liseleri gösteren tablo ile birlikte Twitter'da yaptığı açıklama şöyle:

" Aşağıdaki fotolar Sn vekilin sorusu ve Bakanlığın cevabı. Açıkça görüldüğü üzere Sn. Vekil elindeki iki tablodan görmek istediğini işine geleni kullanıyor. Kendisine resmen verdiğimiz cevapta iki tablo var.

Ya toplama yapmayı bilmiyor ya da yazının alt kısmında verilen toplam rakamları görmüyor. İlginç...Daha fazla yoruma gerek yok."