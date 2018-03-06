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Milli Eğitim Bakanlığı kendi raporunda kendini başarısız buldu

MEB'in yıllardır kütüphane için yüzde 50 hedef belirliyor

06 Mart 2018 10:17

Milli Eğitim Bakanlığı, kendi belirlediği kriterlerle bile kendisini başarılı bulamadı. MEB’in kendi hazırladığı 2017 Faaliyet Raporu’nda hedeflerinin üçte birini tutturamadığı ifadesi yer aldı. Bakanlık, birçok faaliyetine “iyileştirilmeli” notu düştü. MEB’in yıllardır yüzde 50 hedef belirlediği, kütüphanesi olan okul oranının yüzde 38’de kalmasını “makul” olarak değerlendirmesi de dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kendi belirlediği kriterlerle bile kendisini başarılı bulamadı. MEB kendi hazırladığı 2017 Faaliyet Raporu’ndan bile tam not alamadı. Hedeflerinin 3’te birini tutturamayan bakanlık, 25 başlıkta kendisine ‘makul’ notu verdi. 22 başlıkta hedeflerinin yarısını bile tutturamayınca faaliyetlerine ‘iyileştirilmeli’ notunu uygun gördü.

Bakanlık uzağında kaldığı hedefler kapsamında yurtdışındaki FETÖ okulları yerine MEB’e bağlı okullarda öğrenimlerine devam etmesini istediği öğrenci sayısının artırılması da bulunuyor. MEB’in ilkokulda ve lisede 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranında, meslek liselerinde ve diğer liselerin 11. sınıflarındaki sınıfta kalma oranlarında, okullarda derslerinde çok başarılı olarak onur veya iftihar belgesine layık öğrenci oranlarında da hedeflerini yakalayamadı. Bakanlığın başarılı görülmediği alanlardan imam hatip ortaokullarında öğrenci başına okunan kitap sayısı, okullarda açılan dijital kitap içerikleri ile zenginleştirilmiş z-kütüphane sayısındaki eksiklikler de yer aldı.

MEB’in yıllardır yüzde 50 oranında hedef belirlediği ancak bir türlü tutturamadığı, kütüphanesi olan okul oranının yüzde 38’de kalmasını ‘makul’ olarak değerlendirmesi de dikkat çekti. Bakanlık, ‘köle’ koşullarında çalıştırılan ücretli öğretmenlerin sayısının fazlalığı oranında da hedefi tutturamadığını açıkladı. Bakanlığın okul, öğrenci veya öğretmenlerin aldığı patent veya faydalı model başvurusundaki hedefi sadece ‘iki’yken, bunu da yakalayamadığı, başvuruların “bir”de kaldığı görüldü.

Disiplin başlığı

Bakanlık, ortaokulda, imam hatip ortaokullarında, liselerde, meslek liselerinde ve imam hatip liselerinde disiplin cezası ve yaptırım uygulanan öğrenci oranını düşürmek için başlattığı faaliyetlerden olumlu sonuç alamayınca, başarısızlığının karşılığı olarak kendisine “iyileştirilmeli” notu verdi. Mesleki ve teknik liselerde diğer liselere kıyasla 3 kat fazla olan ve her 10 öğrenciden birinin cezalarla karşılaştığı istatistikler de dikkat çekti.

Başbakan Binali Yıldırım önümüzdeki yıl tekli eğitime geçme hedeflerini açıklasa da raporda ikili eğitim yapan ilköğretim oranı yüzde 17, ikili eğitim yapan lise oranı da yüzde 8.6 olarak açıklandı. Bakanlık lisede yüzde 2 olarak belirlediği hedefin 4 kat uzağında kaldı. Ayrıca Anadolu imam hatip liselerinde öğrenci başına okunan kitap sayısı, uluslararası projelere katılan öğretmen ve öğrenci sayıları da ‘iyileştirilmesi gereken, alanlardan sayıldı.

İhale bahanesi

MEB, FATİH Projesi kapsamında da hiçbir hedefine ulaşamadı. MEB başarısızlığının gerekçesini ise “İhale çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenle etkileşimli tahta kurulumu ve tablet dağıtımında ilerleme kaydedilememiştir. Yine yeni ihale yapılmadığı için okullara çekilen uç sayıları göstergelerde yer aldığı şekilde gerçekleşmiştir” ifadeleriyle açıkladı.

 

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