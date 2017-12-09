Milli Eğitim Bakanlığı KADEM’le protokol imzaladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın Başkan Yardımcısı olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile protokol imzaladı.

MEB'in, AKP döneminde 151 şubeye ulaşan İlim Yayma Cemiyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kurucularından olduğu Birlik Vakfı ve cinsel istismar iddialarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’nın ardından, KADEM ile imzaladığı protokol dikkatleri çekti.

MEB bünyesindeki Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM) ile KADEM arasında kasım ayında imzalanan protokolün adının, “Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesine ilişkin işbirliği protokolü” olduğu bilgisi aktarıldı. Protokolün amacınınverilen kurslar çerçevesinde öğrencilere sertifika sağlamak olduğu belirtildi. Protokolün 3 yıl boyunca geçerli olacak. HBÖGM'nin, KADEM’in başlatacağı bu kurslarla ilgili bildirimleri valiliklere ve milli eğitim müdürlüklerine bildirecek, MEB’in veri bankası sistemi olan ‘e-yaygın’ı KADEM’e açacak.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle:

Protokole göre Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) müdürlüklerinin de ağır yükümlülükleri var. İşte o sorumluluklardan bazıları:

-Kurslar ile ilgili her türlü planlama, uygulama ve organizasyonu yapacaklar.

-Bu eğitimlerde ihtiyaç duyulan eğitimcileri görevlendirecek ve mevzuatına göre ücretlerini ödeyecekler.

-Sınavların mevzuata uygun yapılmasını sağlayacak.

Kurs mekânları belirsiz

Protokole göre KADEM’e fazla bir sorumluluk da kalmıyor. Yükümlülükler arasında; öğrencilerin kurslara katılımını sağlamak (nasıl yapılacağı belirsiz), eğitim verilecek ortamın hazırlanması ve araç-gereç temini gibi kolay maddeler var. Protokolde bir başka göze çarpan nokta ise kurs verilecek yerlerin belirsizliği. Çünkü öncelikle Halk Eğitim Merkezleri’nin kullanılacağı belirtilen protokolde, bu mekânlar uygun olmazsa kursun nerede yapılacağına KADEM’in karar vereceği notu düşülmüş.

Ya erkek öğrenciler?

Sadece kadın alanında faaliyet gösteren KADEM’in bu kurslarda erkek öğrencilere de ders verip vermeyeceği ise belirsiz. Protokolde sadece “öğrenciler” ifadesi kullanılması, belirsizliği daha da pekiştiriyor.

Her şeyin vakfı

Protokol çerçevesinde KADEM’in açacağı kursların geniş yelpazesi de dikkat çekiyor. Kimler tarafından nasıl verileceği belli olmayan kursların bazıları şunlar: Ahşap teknolojisi, can ve mal güvenliği, gıda teknolojisi, hayvan yetiştiriciliği, kişisel gelişim, tarım teknolojisi, gazetecilik, radyo ve televizyon.