Milli Eğitim Bakanlığı: Atanan Suriyeli öğretmenler gönüllü olarak çalışıyorlar

Milli Eğitim Bakanlığı, Suriyeli öğretmenlerin okullara atanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada verilen görevlerin resmi olmadığını, mültecilere yönelik gönüllü bir faaliyet olduğunu söyledi.

Cumhuriyet’ten Deniz Ülkütekin haberine göre Bakanlık 3 Suriyeli öğretmenin göreve başlamasının resmi bir durum olmadığını belirtirken, Suriyeli mültecilere yönelik gönüllü faaliyetlerin bir parçası olduğunu kaydetti. Yetkililer bu öğretmenlerin gönüllülük esasıyla çalıştığını ve herhangi bir ücret ödenmediğini söyledi.

Binlercesi açıkta kalacak Öte yandan MEB’in şubat ayında yapacağı 30 bin atamanın öğretmen ihtiyacını karşılamayacağı belirtiliyor. Eğitimci Alaaddin Dinçer, “30 bin atama 2 ilin öğretmen açığını kapatmaya ancak yeter’’ dedi.

“Suriyeli öğretmenler proje okullara atandı”

Sözcü’den Kamil Elibol’un haberinde iki Suriyeli öğretmenin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesinde, bir öğretmenin de Samsun Atakum Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde göreve başladığı iddia edilmişti.