Milli Eğitim Bakanlığı: Anadolu lisesi isteyen öğrenci, mutlaka yerleşecek

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tercih yapmayarak sistem dışında kalan 200 bin öğrenci için ,"Anadolu lisesi isteyen öğrenci, mutlaka Anadolu lisesine yerleşecek. Kontenjanlar artırılacak. Gerekirse ikili eğitime geçilecek” denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Sözcü’ye yapılan açıklamada öğrencilerin dört tercih hakkının daha olduğu işaret edilerek “Bu tercihler çok dikkatli ve doğru yapılmalı. Özellikle rehberlik öğretmenlerinden destek alınması gerekiyor. Bu dört tercih döneminde de öğrenci istediği bir lise türüne yerleşemezse, Anadolu lisesini isteyen öğrenci yerleşemezse, Anadolu lisesi kontenjanları artırılacak. Gerekirse ikili eğitim yapılacak. Mutlaka istediği okula öğrencilerimizi yerleştireceğiz. Hiçbir öğrencimizi üzmeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

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Meslek ve imam hatip tercih edilmedi

Liselere geçiş sisteminde öğrencilere aynı okul türünden üç tane olmak üzere beş tercih hakkı verilmiş, bununla birlikte 200 bin öğrenci tercih yapmayarak açıkta kalmıştı. Önceki gün açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, öğrencilerin Anadolu lisesi istediği ortaya bir kez daha çıkmıştı. Yerleştirme sonuçlarına göre, Anadolu lisesi doluluk oranı yüzde 95.1 olurken, bu oran meslek lisesinde yüzde 55.5, imam hatiplerde ise yüzde 52.3 olmuştu.