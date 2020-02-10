Milli Eğitim Bakanlığı, 18.5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek vermeyi planlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı şu anda taşımalı eğitimdeki öğrencileri kapsayan ücretsiz okul yemeğini yurt genelinde 18.5 milyon öğrenciye vermeye hazırlanıyor. Ücretsiz okul yemeği programının 2020 - 2021 eğitim ve öğretim döneminde kademeli olarak hayata geçirilmesi planlanıyor.

TBMM Obezite İle Mücadele Alt Komisyonu’nda çocuklarda karşılaşılan obeziteye ilişkin istatistikler değerlendirilirken, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Doç. Dr. Nazan Yardım, okul yemeği programının okullarda ivedilikle başlatılması gerektiğini kaydetti.

Milliyet'ten Önder Yılmaz’ın haberine göre ABD’de 1946’dan beri okul yemeği programı uygulandığını ve geçen yıl 30 milyon çocuğun bu hizmetten yararlandığını dile getiren Yardım, “Hatta Amerikalılar, kahvaltı programına ve okullar kapanınca aç kalan çocuklar var diye yaz okulu yemeği programlarına başladılar” dedi.

İngiltere’nin de 1920’den beri okul yemeği verdiğini anımsatan Yardım, AB’deki tek tedrisatı olan ülkelerde okul yemeği programı olduğunu kaydetti.

"Fizibilitesini yaptık"

Nazan Yardım “Bizim memleketimizde hem obez hem de yetersiz beslenen çocuklar var. Sağlık Bakanlığı en azından ilkokul çocukları için üç kap yemeğin analizini de, fizibilite çalışmasını da yaptı. Ne kadar para gerektiğini Maliye Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı’mızla da paylaştık ve Cumhurbaşkanlığının stratejik planında okul yemeği programı, kalkınma planında Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı ilgili stratejik işler içerisinde yer aldı” dedi.

Üç çeşit yemek

Okul yemeği programının çocuklarda obezitenin engellenmesinde kritik etki yaratacağına değinen Yardım, okul yemeği programında üç çeşit yemeğe göre planlama yapıldığını belirterek şöyle devam etti:

“Eğer Maliye Bakanlığı’nın ve devletimizin gücü yetiyorsa bütün ülke için olmalı, çünkü Batı’da da obezite var biliyorsunuz, bu çocukların sağlıklı beslenmesi için. Çocuklar için bir çorba, bir ana yemek ve bir meyve, bir süt, bir ayran dönüşümlü yeterli, bizim sofralar gibi dört çeşit olması gerekmiyor. 6 milyon çocuk ilkokulda, 11 milyon çocuk da ortaokul, lise, yaklaşık 18 milyonluk bir çocuk grubumuz var. İlkokul öncesine ve 6 milyona güç yetiyorsa tamam ama yetmiyorsa önerimiz; fakir çocukların desteklenmesi. Belki bütçeye göre öncelikli bölge de seçilebilir.”

Haftada 3 gün süt dağıtıldı

Okul sütü programı ile ilkokullarda ve anaokullarında altı milyon öğrenciye haftada üç gün süt dağıtıldı. Okullarda kuru üzüm dağıtımı programı ile yaklaşık 6 milyon öğrenciye salı ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün 25’er gramlık paketler halinde kuru üzüm dağıtıldı.

MEB: Tedrici bir geçiş olacak

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, taşımalı eğitimde okul yemeği uygulaması yapıldığını, bunun Türkiye geneline kademeli yaygınlaştırılacağını vurguladı. 2020-2021 döneminde uygulamanın hayata geçirilmesi için planlama yapıldığını açıklayan Çolak şunları kaydetti:

“18.5 milyon öğrencimiz var. Bunlardan 1 milyon 250 bini taşıma kapsamındaki öğrenciler. Onlara zaten yemek veriyoruz, dört çeşit olmak üzere, önemli bir olgunluğa da ulaştı bu. Bunun dışında yemek yemeyen öğrencilerimizin de, Okul Yemeği Programı kapsamında tedrici bir geçiş söz konusu olacak; o da bu yılki bütçeyle ilgili bir sorun çözülürse inşallah bu yıl 2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi’ne yetişecek.”