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Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Temmuz'un ardından 57 kitabın yeniden baskısı için 43 milyon lira harcamış

" Tespit edilen 216 bin 223 kitabın imhası 70 tona yakın"

07 Şubat 2017 12:16

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından  57 ders kitabının yeniden baskıları için 43 milyon lira harcadı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Bakanlık, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından okul kütüphanelerinden 'FETÖ' bağlantılı yayınevlerine ait 216 bin 223 kitap tespit etti. Bu kitapların kayıtlardan düşülmesi için çalışmalara başlandı. Söz konusu on binlerce kitap, kayıtlardan düşürüldükten sonra okul kütüphanelerinden tamamen kalkacak. 12 Eylül döneminde 39 ton kitabın imha edilidiğini belirten CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, bu kitapların imhasının 70 tona yakın olacağını kaydetti. Yüceer, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 15 Temmuz sonrasında kaç kitap için toplatılma kararı çıkarıldığını, yeni basılan kitapların maliyetini sorduğu önergesine yanıt geldi.

Milyarlarca zarar

Verilen yanıtta, "Bakanlığımızca okullara dağıtımı durdurulan 57 ders kitabının yeniden baskıları yapılarak özel sektör yayını ders kitapları 6 Kasım 2016, Bakanlığımız yayını ders kitapları 30 Kasım 2016 karihi itibariyle dağıtım noktası il ve ilçe müdürlüklerine teslimi sağlanmıştır. Düzeltmeleri yapılarak yeni baskıları yapılan ders kitaplarının maliyeti 43 milyon 741 bin 626 TL’dir” denildi. Yanıtta; Bakanlığa bağlı okul kütüphanelerinde 27 Temmuz tarihli KHK’nin listesinde adı geçen yayınevlerine ait 216 bin 223 adet kitap tespit edildiği, söz konusu kitapların kütüphane kayıtlarından düşürülmesi için işleme başlandığı kaydedildi.

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