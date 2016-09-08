Milli Eğitim Bakanlığı, 11 bin 285 öğretmeni açığa aldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 'terör örgütü ve uzantılarına destek verici nitelikte faaliyetlerde' bulunduklarını öne sürdüğü 11 bin 285 öğretmenin açığa alındığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Bölücü terör örgütü bağlantılı 11 bin 285 personel açığa alındı" ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı'nın haberinde görevden alınan bazı öğretmenlere yönelik suçlamalar arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilen ilçelerde yasağı akamete uğratmak ve eğitim öğretim hakkını engelleyici eylemlere katılmak da yer alıyor.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca öğretmenlerin açığa alınmasını, "Hiç beklemediğimiz bir sonuç yaşanıyor. Bu zamana dek her türlü anti demokratik yapılarla mücadele etmiş eğitimci kesimlere yönelik bazı ihraç listeleri hazırlanıyor" dedi.

Açığa alınan öğretmenlerin bir kısmının Eğitim Sen üyesi olduğunu söyleyen Karaca, bu öğretmenlerin haklarında daha önce açılmış hiçbir soruşturma olmadığını, hak arama mücadellerinde öğretmenlerin yanlarında olacaklarını söyledi.

Bakanlık açığa alma işleminin öğretmenlerin görev başında kalmasında sakınca görüldüğünden yapıldığını öne sürerken, bakanlık ayrıca açığa almaların Kanun Hükmünde Kararname ile değil Milli Eğitim Bakanlığı tasarrufuyla yapıldığı için, öğretmenlerin yargı süreci sona erene kadar maaşlarının üçte ikisini alabileceğini de bildirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Pazar günü Diyarbakır programında "Bu bölgede görev yapan, terörle bir şekilde iç içe olmuş 14 bin öğretmen olduğu tahmin ediliyor. Ancak bunların ne kadarının doğrudan terör örgütüyle ilişkili olduğu, ne kadarının olmadığı yapılacak incelemelerle, soruşturmalarla ortaya çıkacak. Bu kişiler tedbiren açığa alınacak" demişti.