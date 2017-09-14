Milli Eğitim Bakanı'ndan 'okul saati' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, okul saatiyle ilgili valilerin en uygun kararı vereceğini belirterek "Valilerimiz okul saatleriyle ilgili en doğrusunu bulacaklardır" dedi.

Tüm valiliklere gönderilen genelgede 2017/2018 eğitim-öğretim yılında kış saati uygulamasına geçilemeyeceği belirtilerek, okula giriş ve servis saatlerinin valilikler tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, her ilin kendi iklim ve coğrafi koşullarının dikkate alınması ve ilk ders başlama saatinin gün ışığından daha fazla yararlanılmasını temin edecek şekilde belirlenmesi istendi.