Milli Eğitim Bakanı'ndan ‘deizm' açıklaması

Türkiye’deki gençler arasında deizme inananların sayısının arttığı yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını savunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bizim böyle bir değerlendirmemiz yok” dedi.

CNN Türk'te yaptığı açıklamada, ‘deizm' tartışmalarına değinen Yılmaz, "Yapan kim? Konya'da 4 Mart tarihinde öğretmenevinde bir program yapılıyor. 50 öğretmen katılmış. Katılmalarına izin vermişiz. Bizim deizmin arttığına dair bir değerlendirmemiz yok. Sonuç raporu yayınlandı, bilimsel gerçeklere uymuyor. Bahçeli'nin söylediği bizim de görüşlerimizi yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

"Eğitimin amacı kişinin kendisi hakkında sağlıklı olabilmesidir; bazıları okulu bitirmese de başarılı"

2 Haziran'da yapılacak Liseye Geçiş Sistemi'yle (LGS) ilgili de konuşan Yılmaz, "Sınav yeri 22 Mayıs'ta verilecek sınav belgesinde yazacak. LGS'ye herkes kendi okullarında girmeyebilir, bunu başvurular belirleyecek” açıklamasında bulundu ve şöyle devam etti:

"Biz şunu iddia ediyoruz, her okulumuz, her öğrencimiz, her öğretmenimiz değerlidir. Gaye mezun öğrenciler hayatta başarılı olmasıdır. Oysa hayatta başarılı olmakla hayatta başarılı olmak farklıdır. Eğitimin amacı kişinin kendisi hakkında sağlıklı olabilmesidir. Bazıları okulu bitirmese de başarılı. Hangisini istersiniz. Matematikte hepsini çözdü ama başarılı olamadı. Hiçbirini çözemedi ama başarılı oldu. Türkiye'nin eğitimi çok iyi bir noktada.”

Eğitim bölgeleri ne zaman hazırlanacak sorusuna yanıt veren Yılmaz, "Haziran'da açıklanacak" dedi. Yüzde 10 ile öğrenci alacak okullarla ilgili konuşan Yılmaz, "Yüzde 10 ile öğrenci alacak okullar her ilde belirlendi. Benim ilçede yok diyen varsa, her ilçede olma zorunluluğu yok” ifadelerini kullandı.

"28 bin öğrenci için imam hatip açıldığında herkes imam hatipe mi gidecek?"

İmam hatip sayısı ile ilgili açıklama yapan Yılmaz, "Velev ki biz bunu yaptık. Kim buralara gönderecek? Diyelim biz imam hatipi seçtik, veli seçmedi. Boş kalacak mı, kalacak. Yüzde 62 Fen lisesi, 28 bin öğrenci için imam hatip açıldığında herkes imam hatipe mi gidecek? Veriler yüzde 62 Fen lisesi diyor, yüzde 23 imam hatip diyor. İmam hatipe yerleştirme oranını yüzde 23 öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitimin kalitesine değinen Yılmaz, "Dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına iyi eğitim olmadan girilmez. İyi eğitim, iyi öğretmeni aşamaz diye bir söz var. Çağdaş uygarlık seviyesi için çabalayacağız" diye konuştu.