Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise tercihi yapacak öğrencilere "Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver" tavsiyesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından '#meslekliselerideğişti' etiketiyle yaptığı paylaşımla, liseleri tercihi yapacak öğrenciler için, "Meslek liselerinde okuyan öğrencilerimiz ülkenin geleceğinde bugünden söz sahibi olur. Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver, ülke ihtiyaçlarına uygun yeni nesil mesleki ve teknik eğitim müfredatı ile eğitim al" çağrısını yaptı.

Meslek liseleri neden öneriliyor?

Meslek liseleri, yetiştirdiği genç işçileri piyasanın ihtiyacı doğrultusunda işlerlik kazandırmaya yönelik eğitim veriyor.

Meslek liseleri, Türkiye'de 1940’lı yıllarda ‘Okul-sanayi iş birliği’, ‘Teknik işçi yetiştirme’ ve ‘Mesleğe özendirme’ hedeflenerek kuruldu. Sonradan meslek yüksek okulları da açılmaya başlandı. 2006’da ise Milli Eğim Bakanlığı (MEB) bu liseler için, "Meslek lisesi, memleket meselesi" dendi.

MEB’in 2023 Eğitim Vizyonu’nda da eğitimde ‘iş birliği’ şiarıyla sermaye ile ortak neler yapılabileceği konuşuluyor. 2023 Eğitim Vizyonu ile meslek liselerinde ‘sermayeye daha fazla üretim’ hedefleniyor.

Meslek liseliler, bu liselerde ‘iş birliği’ adı altında kalifiye ama ucuz işçi olarak yetiştirildiğini düşüncesinde.